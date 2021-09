La città riscopre il salotto buono della cultura 

Oggi al via gli appuntamenti del “Settembre della ricerca a Monserrato”, la prima di una serie di cinque manifestazioni che porteranno in città incontri scientifico-culturali organizzati da Comune e università di Cagliari: in campo gli specialisti dei dipartimenti dell’ateneo e i ricercatori dell’istituto nazionale di astrofisica, di fisica nucleare e il Cnr. L’appuntamento di oggi è fissato alle 19, alla Casa della cultura di via Giulio Cesare, per la serata “Di cose grandi grandi lontano lontano”: uno spettacolo con poesie, dialoghi e canzoni che parleranno dei giganti della galassia a cura dell’osservatorio astronomico di Cagliari.

Le date

Lunedì 13 invece, sempre alle 19, una tavola rotonda a cura del dipartimento di scienze biomediche dell’università che tratterà un argomento in questo periodo molto sensibile “Farmaci tra ricerca e falsi miti”. Giovedì 16 un’altra tavola rotonda “Il sogno di indagare l’Universo tra miniera e particelle”, a cura dell’istituto nazionale di fisica nucleare, le università di Cagliari e Sassari, l’osservatorio astronomico di Cagliari e il consiglio nazionale delle ricerche, martedì 21 invece spazio alla medicina con al centro il tema del sonno: questo è l’argomento della tavola rotonda curata dal centro interdipartimentale di medicina del sonno dell’università di Cagliari dal titolo “Il nostro cervello elettrico: tra sonno, cortocircuiti e connettività”. Ultimo appuntamento giovedì 23 con il dipartimento di lettere, lingue e beni culturali che curerà un incontro su “Cinema, musica e teatro: ricerche in corso all’Università di Cagliari”.

I progetti

«L’iniziativa, nuova e congiunta, conferma la volontà del nostro ateneo di rinforzare la collaborazione con il comune di Monserrato. Gli appuntamenti sono di assoluto interesse scientifico, speriamo possano incuriosire, appassionare e, perché no, ispirare i futuri talenti della ricerca. Sarà un’ottima anticipazione dell’evento clou della Notte dei ricercatori, in programma il 24 settembre all’Orto botanico di Cagliari», dice il rettore Francesco Mola. Il sindaco di Monserrato Tomaso Locci aggiunge: «Si tratta di un’importante manifestazione scientifica e culturale ricca di eventi di spessore, promossa dall’Università e che vede per la prima volta il connubio con la città di Monserrato. Sono molto soddisfatto della sinergia che si sta creando col rettore Mola e il suo staff, un percorso che son certo porterà presto a creare le condizioni affinché la nostra comunità possa finalmente vivere anche della cultura, scienza e istruzione di provenienza universitaria».

In campo

L’organizzazione è stata seguita direttamente anche dall’assessora Emanuela Stara che, oltre alla delega alla Cultura, ricopre quella per i rapporti con l’ateneo: «Sono onorata di ricoprire questo ruolo, perché ciò mi dà la possibilità di offrire occasioni speciali come queste e portare l’università a Monserrato, dando la possibilità a tutti di poter partecipare ad eventi così importanti. Sono certa che gli intenti in comunione con l’ateneo porteranno a grandi risultati, in tutti gli ambiti, culturali, sportivi, relativi ai servizi e all’urbanistica e che Monserrato, anche attraverso queste attività, potrà diventare finalmente una città universitaria a tutti gli effetti». L’ingresso agli eventi previsti dal “Settembre della ricerca a Monserrato” è gratuito e limitato ai possessori di Green pass.

