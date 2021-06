La città riparte da “Notteggiando” 

L’estate della ripartenza iglesiente è pronta a decollare. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha definito il programma degli eventi estivi che si svolgeranno nelle strade, nelle piazze e nei i siti storici della città per tutto il periodo estivo. Un calendario fitto di appuntamenti, che spazia nelle più disparate arti e discipline e vede come protagonisti alcuni nomi di spicco del panorama culturale italiano.

Il programma

Il 9 luglio si parte con “Notteggiando”, che a differenza degli anni passati non si svolgerà soltanto ogni venerdì, ma verrà riproposto con altri tipi d’iniziative anche ogni martedì, mercoledì e giovedì. Nell’estate iglesiente sono previsti numerosi appuntamenti con la letteratura, in particolare la manifestazione ‘Liberevento’. Si tratta di un festival letterario che inizierà venerdì 16 luglio con la presentazione del libro “Elisabetta per sempre regina” di Antonio Caprarica. Sono tanti gli autori (scrittori e giornalisti) che si succederanno in questa rassegna, fra cui Beppe Servegnini con lo spettacolo del 23 luglio “La cura delle parole”, Gad Lerner che presenterà il 16 agosto “Noi Partigiani. Memoriale della resistenza italiana” e Alessandro Cecchi Paone con “Covid segreto” il 17 dello stesso mese.

Musicisti sardi

Ogni venerdì inoltre si terrà un concerto di musicisti sardi; sul palco di Piazza Sella si esibiranno il 16 luglio gli “Operai della 1100”, il 23 i “Sa Razza” (in concerto a Iglesias dopo vent’anni di assenza), il 30 Moses sarà protagonista di uno spettacolo con un gruppo di danzatori, fra cui Daniele Cortese, artista iglesiente molto noto nel circuito internazionale della break dance. Il 6 agosto sarà la volta del bluesman Francesco Piu, il 13 di Davide Contu e il 20 di Claudia Aru. Nella prima settimana agosto, con le date ancora da definire, verranno ospitati i quattro gruppi iglesienti che prenderanno parte alle selezioni di “Sanremo Rock”.

Gruppi medievali

Dopo tanti anni le associazioni dei quattro quartieri storici di Iglesias si sono riunite per dar vita a degli spettacoli che rievocano le tradizioni medievali, il 7 agosto ci sarà il “torneo della balestra”. Il giorno di Ferragosto sarà la volta de “La discesa dei Candelieri”.

Il Comune

«È un programma ricco, studiato per poter ripartire al meglio – racconta l’assessore allo sport, cultura, spettacolo Claudia Sanna – ci saranno le escursioni notturne nel sito di Porto Flavia, il concerto della violinista Anna Tifu nella Grotta di Santa Barbara. In collaborazione con l’associazione Anton Stadler sono stati fissati imperdibili appuntamenti con la musica classica durante i tramonti di Porto Flavia, la masterclass di bandoneon di Fabio Furia, la rassegna “Calici sotto le stelle” al Castello Salvaterra e l’esibizione del jazzista Matteo Scano. Inoltre ci sarà spazio per la “Scuola Civica di Storia”, per le rassegne sul teatro sardo e sul teatro per la famiglia, per il Cineclub con le proiezioni dell’associazione Arci di film e docufilm , per il teatro dei burattini, per i tracking urbani notturni per le vie del centro storico, per le esibizioni sportive e di danza delle tante società iglesienti»

