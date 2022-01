La città piange Francesca 

Amava il suo lavoro ed era fidanzata da tempo con James, un giovane scozzese che si trovava con lei la sera dell’incidente e che ha ricevuto la sconvolgente notizia poche ore dopo averla salutata. «Siamo senza parole – dice Francesco, suo cugino – dopo la perdita di zia Anna questa disgrazia è veramente incredibile e inaccettabile. Lei è sempre stata dolce, vitale e mancherà tantissimo a tutti noi. Il destino si accanisce troppo spesso con chi non merita in alcun modo di soffrire».

«Lei era solare, gentile, dolcissima ed estremamente disponibile – racconta una delle numerose cugine – era sempre sorridente, il frutto perfetto di due medici meravigliosi come i suoi genitori e di una bella famiglia come la loro».

È arrivata col giornale e si è diffusa in un baleno a Nuoro la notizia della scomparsa di Francesca Mura, la biologa 32enne morta a Colchester, in Inghilterra, a seguito di un incidente stradale. Il sindaco Andrea Soddu ieri sera l’ha ricordata sul suo profilo Facebook. Parenti e amici vivono nel dolore per la scomparsa di una ragazza giovanissima, con una vita di successi e gioia davanti, ancora tutta da vivere. Nei prossimi giorni i familiari dovrebbero volare in Inghilterra per comprendere meglio la dinamica dei fatti e riportare a casa la salma.

Il ricordo

Brillante professionista

Gli studi

La ragazza nuorese aveva frequentato il liceo classico Giorgio Asproni e si era laureata in Biologia all’ Università di Cagliari. Dopo aver seguito diversi master, 5 anni fa era stata assunta come biologa allo zoo di Colchester dove avrebbe dovuto riprendere servizio lunedì scorso.

Dopo i festeggiamenti per Capodanno, Francesca Mura faceva rientro a casa sulla strada 172 di Cowfold, un’auto le avrebbe tagliato la strada costringendola ad un’invasione di corsia. Dalla direzione opposta proveniva un camion, inevitabile lo scontro , fatale alla ragazza.

Arrestato dopo la fuga

Il pirata della strada si è dato alla fuga, salvo poi essere rintracciato e tratto in arresto dagli uomini della Essex Police che si stanno occupando delle indagini. Le indagini sul sinistro dovranno chiarire i dettagli, lo stato psicofisico del pirata della strada e la possibilità che il rimo impatto sia avvenuto proprio con l’auto pirata; dettagli ormai inutili di fronte ad una tragedia umana che riporta una famiglia straordinaria nel dolore più ingiusto e cupo.

È stato un destino atroce quello della famiglia della giovane, qualche anno fa la madre Anna è mancata per via di un tumore lasciando Francesca, i fratelli Domenico e Fiorella e il marito, Luigi Mura, ex primario di Rianimazione a Nuoro.

