La città, palestra a cielo aperto 

Fare sport per riprendere a vivere. Quel che si legge nel cancello del campo Tharros “la vita è nel movimento” lo racconteranno i ragazzini che stanno partecipando all’iniziativa proposta dall’Associazione sportiva Gymland e fatta propria dagli assessorati allo Sport e alla pubblica istruzione del Comune: “Oristano, una palestra a cielo aperto”.

Le scuole

Due scuole primarie, quella del Sacro Cuore e quella di sa Rodia hanno risposto all’invito del Comune e della Gymland schierando 42 classi e 760 bambini per uscire dal disagio creato dalla pandemia giocando con lo sport come spiega il presidente della Gymland Roberto Porcheddu: «Preoccupa il calo della pratica sportiva continuativa registrato negli ultimi anni. I ragazzi in alcuni casi si sono costruiti micropalestre in casa, ma hanno perso in socialità. Sono in aumento forme di disagio e di devianze così come la frequentazione di ambienti poveri dal punto di vista educativo-formativo che determinano una ricaduta negativa anche sul rendimento scolastico. La scuola può dare una risposta importante, anche in considerazione del fatto che l’educazione motoria è in grado di incidere in modo virtuoso sullo studio, sulla socialità, sull’autodisciplina degli studenti».

L’iniziativa

Nella “palestra a cielo aperto” i ragazzi, seguiti da 11 docenti di educazione fisica e istruttori federali, proseguiranno sino a giugno impegnandosi su diverse discipline (pallavolo, ginnastica artistica, giocoleria, ciclismo, golf, canoa e vela) nelle palestre e negli spazi all’aperto, nel campo prova del Sinis Golf club, il Circolo nautico, a Torregrande e nella palestra dell’Isitutto Grazia. Per il sindaco Andrea Lutzu si tratta di «una straordinaria iniziativa di promozione sportiva e motoria. Il progetto nasce in un momento in cui la pandemia condiziona fortemente le attività di tutti e soprattutto quella degli studenti; punta a recuperare una condizione di normalità e dare agli alunni delle nostre scuole primarie competenze ludiche e motorie e adeguati strumenti di crescita e di socializzazione messi a rischio dal distanziamento sociale, dalla didattica a distanza e più in generale dal disagio derivante dai limiti imposti dalla diffusione del coronavirus». Maria Bonaria Zedda, assessore allo sport e alle politiche giovanili: “Il Covid si combatte non solo con vaccini e tamponi, mascherine e distanziamento, ma anche con iniziative concrete per l’integrazione. Oristano è stata città europea dello sport non solo per le grandi manifestazioni di livello nazionale e internazionale, ma anche perché ha una comunità di sportivi molto attiva». Massimiliano Sanna, assessore alla Pubblica Istruzione: «La scuola è il luogo naturale per far crescere i giovani sulla base dei sani valori dello sport. Vorremmo che questo programma in futuro diventasse patrimonio diffuso della comunità scolastica oristanese. Del resto, l’importanza dell’implementazione dell’educazione motorio/sportiva nella scuola è riconosciuta da tutti, tanto che si è in attesa dell’approvazione del Parlamento di una norma che inserisca l’insegnante di educazione motoria nella scuola primaria».