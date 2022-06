«La città non può più aspettare Area» 

Una lettera del sindaco di Carbonia a Area assume, a tratti, la descrizione di un disastro: «Se occorre cercheremo insieme le risorse, ma così non va: troppe abitazioni non concesse e servizi a rilento, e nel frattempo la popolazione di Carbonia è in sofferenza».

La situazione

È andato dritto al nocciolo del problema il sindaco Pietro Morittu nella missiva inviata ai vertici dell’Azienda regionale edilizia abitativa (con oltre 2.200 fra alloggi e negozi) e all’assessorato regionale ai Lavori pubblici. È frutto, confessa il primo cittadino, «della consapevolezza di dover affrontare il problema a seguito delle tante richieste arrivate in questi mesi per avere un tetto sotto cui vivere: esiste qui la necessità non più rinviabile di fronteggiare il disagio abitativo». Un’emergenza aggravata dagli effetti della pandemia, dalla crisi economica: ha provocato un aumento esponenziale di richieste rivolte al Comune per l’assegnazione di una casa. «Le risposte le può dare – analizza Morittu – il sistema dell'edilizia residenziale pubblica ma solo ampliando il parco alloggi e rendendo maggiormente sostenibile la sua gestione». Non a caso in commissione regionale Lavori pubblici è allo studio la possibilità di sgravare gli affitti nel caso in cui un inquilino realizzi di tasca sia le manutenzioni, o la possibilità di eseguire migliorie dell’alloggio.

Il patrimonio

Nella lettera, il sindaco ricorda all’Azienda che «ci sono molti alloggi di proprietà Area di cui il Comune non può disporre in autonomia e che necessitano di ristrutturazione: l’accesso è molto limitato e la domanda risulta inevasa». I numeri sono impietosi: 319 i richiedenti, secondo la graduatoria 2019, mentre le assegnazioni nel triennio 201-21 non hanno superato il 7 per cento. E dei 21 appartamenti assegnati, 3 erano comunali. Morittu spinge anche affinché aprano davvero determinati servizi. Caso emblematico, l’Urp (ufficio relazioni col pubblico) inaugurato 5 mesi fa in pompa magna all’ex Hotel Centrale e, poi di fatto ancora chiuso. «Comprendiamo la situazione dell’Azienda tra scarsità di finanziamenti e complessità di coordinamento - sottolinea il sindaco - ma ci aspettiamo l'acquisizione di strumenti che possano snellire le pratiche relative allo scorrimento delle graduatorie di assegnazione delle case e siamo sempre disposti alla collaborazione fra istituzioni per il reperimento di risorse». Il sindaco ha toccato, infine, un altro tasto dolente a Carbonia: «Si devono programmare gli interventi necessari per il recupero degli alloggi vuoti e non fruibili di cui si auspica la disponibilità per poter procedere con le assegnazioni».