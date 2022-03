La città in lacrime per la piccola Camilla 

Una piccola vita spezzata, un dolore straziante per i giovani genitori e i familiari. Ma è l’intera città a piangere Camilla Zucca, la bambina di 18 mesi che domenica pomeriggio si è addormentata per sempre. E in attesa che l’esame medico dia una risposta scientifica a una morte tanto improvvisa quanto sconvolgente, amici e parenti si sono stretti a una mamma e a un papà inconsolabili.

Gli accertamenti

Questa mattina gli anatomopatologi del San Martino effettueranno un’analisi sul corpicino della piccola per capire cosa è accaduto domenica pomeriggio. È stata la stessa Asl a disporre gli accertamenti, come sempre accade nel caso di una morte improvvisa e apparentemente senza un motivo. Al momento le ipotesi possono essere svariate, difficile sbilanciarsi prima degli ulteriori esami medici. «Potrebbe essere un problema cardiologico, un’aritmia cardiaca sconosciuta o una malformazione congenita – sostiene Enrica Paderi, la primaria facente funzioni del reparto di Pediatria – ma sono solo supposizioni, attendiamo i risultati dell’esame dell’anatomopatologo per capire cosa è successo a questa creatura». Il decesso potrebbe essere sopraggiunto per un rigurgito, frequente nei bambini, o a causa di qualche infezione.

Il dramma

Di certo i medici del Pronto soccorso, gli anestesisti e le pediatre del San Martino hanno cercato in tutti i modi di salvare la bambina. La piccola Camilla è arrivata in condizioni disperate all’ospedale, ma i medici hanno cercato di rianimarla per oltre un’ora e mezza, nessuno voleva arrendersi a quel destino impietoso che invece aveva già deciso. Una tragedia inaspettata in una domenica pomeriggio rotta da un lamento che proveniva dal lettino. Subito la mamma e il papà hanno capito che qualcosa non andava, la corsa disperata all’ospedale, poi un’attesa angosciante e la fine che nessuno avrebbe mai voluto vedere.