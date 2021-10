La città in festa per la super centenaria 

Ha festeggiato i 106 anni attraversando le due peggiori pandemia dell’epoca moderna, circondata dall’affetto dei tanti figli e di un mare di nipoti, ma anche con gli auguri della sindaca a nome di tutti i cittadini di Sestu. Tzia Nunziata, al secolo Annunziata Piscedda, è ormai entrata di diritto tra le donne più longeve dell’Isola.

La grande festa

Classe 1915, l’anziana nonnina di Sestu si era sposata nel 1939 con Edoardo Argiolas ed era rimasta poi vedova dal 1964, avendo 15 figli (cinque dei quali però già deceduti) che le hanno organizzato una festa assieme ai 24 nipoti e ai 26 pronipoti. «Da giovani eravamo un gran bel gruppetto di ragazze e ci piaceva andare alla festa di San Gemiliano», aveva ricordato qualche anno fa, quando già aveva superato abbondantemente la soglia dei cento anni e la memoria era ancora lucidissima, «ci andavamo a piedi e lì capitava che vedendoci così piccole, non avevamo nemmeno 10 anni, qualcuno ci offrisse di riportarci con le traccas». Amante della lettura, tzia Nunziata avrebbe tanto voluto studiare. «Mi piaceva leggere la Domenica del Corriere», sorrideva, «ma eravamo una famiglia molto numerosa e non avevo avuto la possibilità di proseguire con la scuola».

Memoria storica

A lungo la nonnina, proveniente da una delle famiglie più numerose e stimate della città, è stata una memoria storica per i più giovani: dall’epidemia di Spagnola alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche la tragica alluvione dell’ottobre 1946 che contò 21 morti tra Sestu ed Elmas. Tanti ricordi, belli e brutti di cui è stata testimone in oltre un secolo di vita. «Ho avuto per il sesto anno consecutivo il grandissimo piacere di partecipare al compleanno della "nonnina di Sestu"», sorride la sindaca Paola Secci, che ha portato un pensiero a tzia Nunziata per i 106 anni. «È stata una bella festa in casa. È bello vederla ancora lucida e capace di raccontarci aneddoti della sua vita che risalgono a così tanto tempo fa. A farle gli auguri sono andati tantissimi amici, il parroco e un mare di parenti, sinonimo del grandissimo affetto che in tanti le riconoscono».