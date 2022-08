La città ha di nuovo il suo orologio 

La torre civica ospitata dalla chiesa della Vergine Purissima (conosciuta come “chiesa del Collegio”) torna a cadenzare il tempo ai cittadini di Iglesias : nel giorno della patrona Santa Chiara l ’antica campana ha scoccato i rintocchi e i quadranti presenti sui quattro lati della secolare struttura, hanno mostrato le due lancette perfettamente allineate sui numeri romani rappresentanti il mezzogiorno. Alla città è stata restituito un orologio che per decenni ha segnato i ritmi degli abitanti.

I ricordi

«Negli anni ’50 il tempo non l’avevamo certo al polso. - racconta Eugenio Lenzu, iglesiente 87enne - Si doveva ascoltare il rintocco delle campane e gettare lo sguardo sul campanile in piazza Collegio. Era un gesto di consuetudine, uno di quelli che si compiono senza badarci». All’età di 10 anni Eugenio viveva in piazza Martini, nei pressi della chiesa della Purissima e i quadranti del grande orologio li aveva quasi sopra la testa: «Ma non occorreva esser vicini alla torre per poterne scorgere l’orario. - continua - I quattro orologi erano visibili da tutta la città. Sono contento sia stato ripristinato uno dei simboli più rappresentativi di Iglesias, ricordo che anche quando in età quasi adulta mi fu regalato il primo orologio (di seconda mano, da un caro amico) non persi l’abitudine di sollevare lo sguardo». Matteo Mula, appassionato di fotografia e di antiche tradizioni iglesienti, racconta un po’ di storia del campanile-orologio: «La torre civica è di proprietà comunale ed è ospitata della chiesa della Purissima edificata dai Gesuiti e consacrata nel 1728. Il primo campanile non è quello che vediamo attualmente, costruito invece tra il 1909 e il 1913, ma era a vela e decorato con dei bassi rilievi in marmo eseguiti da Giuseppe Sartorio. - spiega - Il primo meccanismo dell’orologio , collegato ai quattro quadranti, era completamente meccanico, è stato presente fino agli anni ’70, ad occuparsi della manutenzione era lo storico orologiaio iglesiente Cacciarru». Il nuovo arriva nei primi anni ’80, costruito dalla fabbrica di orologi “Torre Trebino”: «Meccanismi simili - continua - sono presenti al Quirinale e nella basilica di San Pietro».

Il centro storico

Per il sindaco Mauro Usai, il ripristino della funzionalità degli orologi è: «Il segno del tempo d’Iglesias che ritorna». Una rappresentazione molto simile anche nelle parole dell’assessore al Decoro urbano Ubaldo Scanu, promotore dell’iniziativa: «Cadenzerà il tempo della rivitalizzazione del centro storico». Antonello Cani, iglesiente classe 1953, ricorda quando da piccoli si giocava per le strade e si fuggiva a casa una volta consultato l’orario su uno dei quadranti della torre: «Sono contento sia stato ripristinato. Erano tempi dove le mamme e le nonne stavano fuori dall’uscio, a chiacchierare mentre tenevano d’occhio l’ora da sopra i tetti delle abitazioni. Tempi e usanze che mai torneranno. L’orologio sul campanile ci permetterà però di ricordarli».