La città finalmente si affaccia sul mare 

Ci sono tante famiglie, decine di bambini all’arrembaggio di giochi e degli attrezzi ginnici, centinaia di smartphone che scattano e filmano. A qualche minuto dall’apertura ufficiale il web è già invaso da panorami, selfie e video con un unico protagonista, il neonato Lungomare Cossiga. Olbia, si è detto, riconquista il suo mare, dopo avergli voltato le spalle per anni, con un progetto che, come ha detto il sindaco Settimo Nizzi nell’incipit del lungo discorso di inaugurazione, «è forse l’intervento di riqualificazione urbana più importante degli ultimi vent’anni». Il primo tassello di un’opera che verrà ultimata entro sei mesi e che proseguirà verso il Molo Brin, da un parte, e verso l’ansa Sud, con una riqualificazione ambientalistica, fino al Michelucci, dall’altra. Insieme ad un altro grande obbiettivo, introdotto dall’assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino, l’abbattimento della sopraelevata: «Olbia è una città che merita di guardare in alto – ha dichiarato – dobbiamo guardare al domani. Ci stiamo impegnando con il Presidente della Regione per arrivarci in tempi brevi e non importa chi inaugurerà».

La storia

Il sindaco fa la cronologia; a partire dalla riqualificazione del tunnel fino al 2013 quando la precedente amministrazione decide di chiedere al Ministero di poter utilizzare i fondi del Patto territoriale per il restyling della città. Ringrazia più volte l’ammiraglio Nunzio Martello, presente all’evento, all’epoca Direttore marittimo del Nord Sardegna e commissario dell’Autorità portuale che consegnò le aree demaniali antistanti Piazza Crispi, dove insisteva l’ex Caserma dei Vigili Del Fuoco, al Comune di Olbia. «Quando si condividono spazi comuni in comunità litigiose ci sono problemi - ha affermato Nizzi - ma quando l’interesse comune prevale sulle singole figure succede che si possano fare cose così belle». E a chi, in questi giorni, gli ricorda che i soldi destinati alla grande opera stavano rischiando di finire da un’altra parte, indirettamente, risponde «davanti al popolo olbiese devo dire che in quel tempo ero presidente del Cipnes e ci spendemmo per chiedere di utilizzare i fondi per le imprese, poi prevalse dagli uomini del patto territoriale la scelta di utilizzarli per il Comune». Il resto, dal contratto del 2018 con Sinergica all’inizio dei lavori, è storia di oggi. Nizzi ringrazia anche i dipendenti comunali, il responsabile dei cantieri, i tecnici, la forza lavoro.

La città in festa

La grande Piazza Crispi in granito bianco, la pista ciclabile, la fontana multicolor, la lunga passerella in legno a sfioro d’acqua, i giochi per bambini donati dai Lions, le avveniristiche palestre verticali, le aiuole, gli alberi, le palme attorno al monumento ai caduti, sono il frutto di un lavoro corale. L’omaggio a Francesco Cossiga attraverso il figlio Giuseppe. «Ricordo che mio padre aveva un rapporto particolare con Olbia, l’ha vista crescere – ha detto - credo che sarebbe contento di vederla più bella, più accogliente, più grande». Un plauso al sindaco da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per l’attenzione che l’amministrazione olbiese ha voluto dedicare al ricordo del vecchio distaccamento che operò nella piazza per 56 anni con la collocazione di un’opera realizzata dall’Istituto professionale Amsicora. Presenti all’inaugurazione anche la Prefetta di Sassari Maria Luisa D’Alessandro e l’assessore regionale agli Enti locali Quirico Sanna. Lo spazio appena inaugurato è riuscito ad ospitare anche il primo mini evento della stagione. Organizzata dall’assessora allo sport Monica Fois, la prova dimostrativa degli attrezzi Jungle Tree con la partecipazione delle palestre del territorio e fino a tarda sera le evoluzioni di atleti e acrobati.

