La città è un grande cantiere 

La città è un cantiere aperto, ma gli operai di Iglesias sono ridotti al minimo. Dall'abbattimento delle barriere architettoniche al rifacimento di strade e piazze del centro storico, continuando con adeguamento scolastico e impianto di illuminazione, senza trascurare l'eterno cantiere del Centro intermodale: opere importanti per un totale complessivo di 5 milioni e 231 mila euro e che vedono impegnati 43 lavoratori. Solo 16, però, sono del territorio. I restanti arrivano da fuori e questo fa riflettere sulla necessità di trasformare in opportunità per le maestranze del posto le opere appaltate dall'amministrazione pubblica.

I cantieri

I dati dei cantieri più importanti, esaminati uno per uno, sono eloquenti. Adeguamento statico, igienico sanitario e dell'impianto antincendio della primaria “Villaggio operaio”: 278 mila 164 euro l'importo dei lavori, 7 operai ma nessuno di Iglesias. Riqualificazione di piazza Municipio: 307 mila 221 euro, 7 lavoratori, tutti di fuori. Ristrutturazione del campo ex Casmez: 240 mila 962 l'importo dei lavori, 4 operai, nessun iglesiente. Riqualificazione di via Angioy: 136 mila 361, 5 operai forestieri. Intermodale: è l'appalto più cospicuo, con un importo di oltre 4 milioni e 14 lavoratori, tutti del territorio. Come lo sono i 2 che si occupano dell'efficientamento energetico, appalto da 112 mila euro. I 4 operai impegnati nell'abbattimento delle barriere architettoniche (156 mila 394 euro l'importo del contratto), invece, arrivano da fuori.

L’occupazione

Alberto Cacciarru, consigliere di minoranz, invita gli amministratori a impegnarsi per garantire che le opere pubbliche si trasformino anche in occasione di lavoro per le maestranze locali: «È necessario impegnarsi per garantire occupazione, soprattutto considerato il momento drammatico nel quale, anche a causa della pandemia, si sono ritrovate le imprese locali. È chiaro che tutto va fatto compatibilmente con le possibilità offerte dalle leggi, ma chi amministra deve essere più attento». Proprio questo è il punto centrale, come evidenzia il sindaco: «I bandi di gara vanno fatti tenendo conto delle norme - dice Mauro Usai - e queste non danno la possibilità di costringere il vincitore ad assumere operai del posto. Sono convinto che per le aziende la strada da seguire sia consorziarsi. Questa formula darebbe la possibilità anche di partecipare a bandi che, per via delle condizioni, sono preclusi ai piccoli e ciò darebbe modo di vedere al lavoro molti più operai del posto di quanti non se ne vedano oggi». Ma a parte l'opera in sé cosa rimane alla città dall'esecuzione dei vari lavori pubblici? «Il ritorno per le attività locali c'è, anche se è difficile avere una quantificazione economica precisa - dice l'ingegnere Pierluigi Castiglione - le imprese attualmente impegnate in città hanno rapporti contrattuali per materiali di cava, conferimenti in discarica e, all'occorrenza, pasti e acquisto di alcuni materiali edili nonché forniture».