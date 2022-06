La città è rimasta senza il suo museo 

Burocrazia troppo forte: non è sufficiente l’intenzione di tutte le parti coinvolte per levare i lucchetti dall'ingresso del Museo d’Arte mineraria e restituire alla città uno dei suoi siti d’interesse maggiormente visitati.

Gli intoppi

I tanti impegni della nuova dirigente scolastica ed il compimento dell’inventario dei beni presenti all’interno dei locali, remano contro una risoluzione del problema che sembrava potesse divenire celere all’indomani della domanda di trasferimento, poi accolta, dell’ex dirigente dell’istituto Asproni, Alessio Carpino, il quale vietò l’ingresso all’area museale denunciando la carenza d’adeguate misure di sicurezza e la mancanza di un inventario dei reperti presenti. «Un inventario che rimane fondamentale per l’eventuale riapertura. - ammette la dirigente scolastica Marina Romina Lai - Farò quanto mi è possibile in considerazione del fatto che il mio mandato per quest’istituto sarà di breve durata ed è così saturo d’impegni da permettermi di occuparmi soltanto dell’ordinario». Con il ruolo di “reggente” fino al prossimo 31 agosto, Lai rivela di non aver il tempo necessario per studiare i documenti e capire i motivi della chiusura, ma afferma la volontà di fare il possibile per restituire al territorio il museo ed evidenzia la necessità di portare avanti il lavoro lasciato in sospeso dal suo predecessore, ovvero quello d’inventariato: «Il sindaco d’Iglesias è conscio del fatto che al momento non posso concentrarmi sulla questione - dice la dirigente - sarebbe pertanto prematuro parlare di tempistiche per la riapertura».

Soluzione cercasi

Lo stesso primo cittadino è alla ricerca di una “soluzione ponte” in grado di accelerare i tempi: «La prossima settimana dovremmo incontrare la dirigente. - dichiara Mauro Usai - Siamo consapevoli dei suoi molteplici impegni, ma la situazione richiede un’urgenza che ci spingerà, qualora ce ne fosse il bisogno, di recarci noi da lei. Chiederemo il prolungamento della convenzione scaduta all’inizio dell’anno, chiaramente con annesso inventario». Rimane inoltre agli atti una richiesta della stessa amministrazione comunale, che manifestava l’interesse ad acquisire il Museo d’arte mineraria, formalizzata al precedente dirigente: «Non abbiamo però ottenuto alcun riscontro - ammette Usai - siamo in una situazione di stallo che non deve protrarsi». Intanto il presidente dei Periti minerari (associazione estromessa dalla gestione del sito qualche tempo dopo il termine ultimo della concessione) ammette di non aver avuto alcun confronto con la dirigente Lai e di non aver ricevuto ufficialmente delle novità da parte dell’amministrazione comunale: «In passato, quando l’attuale reggente dell’istituto ricopriva il ruolo di dirigente effettivo, avevamo un rapporto quasi quotidiano, non capiamo l’attuale silenzio. - dichiara Adriano Scussel - A questo punto mi sembra ovvio che alla città non importi granché della riapertura del museo. Abbiamo allentato la pressione, perché l’interesse per la soluzione del problema deve essere della comunità e non nostro». Lo stesso Scussel rivela di aver avuto centinaia di richieste di visita al sito in questi mesi di chiusura: «È un danno d’immagine enorme per la città».