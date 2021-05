La città dona un elevatore a Marco 

«Sollevatemi», ha implorato. E la città ha risposto, in poche ore, con una passione degna della sua fama quando anche in passato ha aiutato persone in grave difficoltà. Stavolta lo ha fatto per Marco Secci, 48enne colpito da tetraparesi spastica e doppiamente prigioniero: immobilizzato sempre sulla stessa sedia o sul letto o sul divano perché il macchinario elevatore che avrebbe permesso di sollevarlo e spostarlo da un ambiente all’altro della casa era inadeguato. Troppo ingombrante, quindi poco o nulla funzionale, quello che il sistema sanitario nazionale era pronto a fornirgli. Né si può pretendere che siano gli anziani e malati genitori (peraltro beneficiari di pensioni tutt’altro che faraoniche) a sollevare quel ragazzone da 80 e passa chili. Ci ha pensato in tempi record Carbonia a rendere dignitosa la qualità della vita quotidiana di Marco.

La raccolta fondi

In meno di due giorni in tanti, anche dal Sulcis e perfino da altri Stati europei, hanno aderito alla raccolta fondi online che la famiglia ha indetto sulla piattaforma gofundme.com, consentendo di raccogliere la cifra poco superiore a 3.000 euro.

In realtà ne bastavano 2.000: questa la cifra necessaria all’acquisto di un sollevatore speciale che permetterà a chiunque assisterà Marco di spostarlo con più facilità da un punto all’altro della casa. «E quando si tratta di esigenze fisiologiche questa agevolazione non è un dettaglio – sottolinea Luca Secci, il fratello - non abbiamo parole per la rapidità con cui tante persone hanno accolto l’appello accorato: col passare del tempo era palese che la qualità della vita di Marco stesse peggiorando perché è diventato quasi impossibile sollevarlo». A maggior ragione per i suoi anziani genitori.

Mobilitazione

Fra i primi a diffondere l’appello è stato Cristiano Brundu, 47enne di Carbonia che ha coinvolto anche vari sodalizi: «Battaglia doverosa e vinta a tempo di record: inaccettabile che Marco fosse costretto a un immobilismo ulteriore». L’appello è scaturito quando si è saputo che la Asl era pronta a consegnare un sollevatore ma con caratteristiche inadeguate per la specificità del paziente e dell’appartamento popolare in cui vive: «Nessuno di noi – rimarca Luca – ce l’ha con la Asl: hanno fatto il possibile ma Marco non poteva più aspettare». Il sollevatore adatto giungerà a breve. I fondi avanzati potrebbero servire per l’acquisto di una piccola vettura con rampa in modo che Marco possa anche uscire di casa.