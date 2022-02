La città diventa un cimitero d’auto 

Ovviamente questa non è la fine del problema: Ci sono ancora tanti veicoli abbandonati. Per alcuni occorrono procedure più lunghe, ad esempio, spiegano dagli uffici della Polizia locale, «per i veicoli di persone decedute occorre più tempo per la definizione della procedura di eredità e per la ricerca degli eredi».

Il 2021 è l’anno dei record. Mai in città era stato rimosso un numero così elevato di carcasse di auto abbandonate in centro e in periferia: in tutto sono state cento, una cifra ancora in crescita rispetto all’anno precedente quando ci si era fermati a settanta.

Merito dell’intenso lavoro del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale che ha pattugliato il territorio anche su segnalazioni dei cittadini. Così uno dopo l’altro sono spariti i cimiteri di veicoli e sono state portate via carcasse abbandonate in strada anche da anni.

Ovviamente questa non è la fine del problema: Ci sono ancora tanti veicoli abbandonati. Per alcuni occorrono procedure più lunghe, ad esempio, spiegano dagli uffici della Polizia locale, «per i veicoli di persone decedute occorre più tempo per la definizione della procedura di eredità e per la ricerca degli eredi».

La burocrazia

Le procedure da seguire dipendono da alcuni fattori: se le carcasse sono provviste di targa e numero di telaio si può risalire ai proprietari, se invece si tratta di veicoli bruciati, spesso non c’è senza nessuna traccia che serva per attribuirgli la proprietà.

Quando le auto sono riconducibili ai privati, a loro vengono contestate tutte le violazioni al codice della strada e al decreto in materia di rifiuti. Inoltre a questi vengono accollate tutte le spese di rimozione e trasporto.

D’ufficio

Le rimozioni procedono anche per i veicoli per cui non è stato possibile risalire ai proprietari. Il servizio va avanti grazie alla convenzione con la ditta Sicurezza e Ambiente che demolisce gratuitamente le vetture. In questo caso la media negli scorsi anni era di circa cinquanta auto rottamate. Per quanto riguarda i veicoli abbandonati in terreni e strade pubbliche la trafila è sempre la stessa: c’è un primo intervento degli agenti di Polizia locale che poi trasmettono la documentazione all’assessorato competente. Viene così emessa l’ordinanza per il ritiro dei mezzi e, qualora non sia rispettata, si procede alla rimozione tramite la ditta incaricata dallo stesso assessorato. Più lungo è invece l’iter quando i veicoli sono abbandonati in terreni privati.

Le cento auto sono state portate via nelle diverse zone della città. Tra queste via San Francesco, via Sant’Antonio, via Della Musica, via Mercadante, via Giotto e tante altre. In via San Francesco però proprio di recente ha fatto la sua comparsa un’altra auto senza ruote e con i vetri distrutti. Molto spesso ad essere abbandonati sono veicoli rubati utilizzati per compiere qualche reato, ma poi ci sono anche le auto che gli stessi proprietari lasciano nelle strade per non preoccuparsi di pagare le spese di rimozione e rottamazione. Così ci sono vetture che restano ferme nello stesso posto per anni, trasformate in discariche o diventate rifugio di senza tetto. Nella zona di Sa Serrixedda ci sono addirittura dei furgoncini utilizzati come depositi abusivi di qualunque genere di rifiuto.

