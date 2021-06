La città di iper e super market 

“

I centri commerciali piccoli o grandi che siano nascono come funghi, nel corso del tempo uno assorbe l’altro e nel mentre dei piccoli negozi abbiamo quasi perso la memoria

Più che l’impressione contano i dati: in città c’è un market tra medi e grandi , ogni 1.500 abitanti. Troppi, si commenta ma non ancora abbastanza per chi lavora e investe nel settore. Infatti ne stanno nascendo altri due maxi. Uno a nord e l’altro a sud. Dove c’era il mercato all’ingrosso di frutta e verdura su un’area di 7 mila metri quadri sorgererà un mega market, il terzo a marchio Eurospin che aveva acquistato il terreno dal Comune con un’offerta record all’asta pubblica: oltre 2 milioni, il doppio rispetto al prezzo a base d’asta. Dalla parte opposta, a sud tra la città a Santa Giusta, un tempo centro operativo dell’industria Caldersarda, la Md sta sbancando il terreno per realizzare un altro suo centro vendita, il secondo. A conti fatti sono venti ( senza contare i piccoli ma non tanto) i punti vendita tra super mercati e ipermercati che collocano Oristano ai primi posti del Paese nel rapporto punti vendita e popolazione .

Addio negozietto

«Nell’86 siamo stati i primi a partire con un market e dopo qualche anno con un super perché già da allora si era capito che nel commercio le cose stavano velocemente cambiando. Ora forse siamo andati anche oltre. In fondo la fetta del pubblico è cambiata di poco», commenta Toto Sogos, responsabile dell’Ideal Market di via Diaz. In questi ultimi vent’anni le grande distribuzione ha fatto terra bruciata dei negozietti; in città non ne è rimasto uno, tutti hanno chiuso bottega: spariti, eliminati. «Sì, tutto nasce da quando è stata eliminata la disciplina nel rilascio delle licenze che oltre a un serie di regole imponeva anche la distanza tra un negozio e l’altro. Oggi basta aver i parcheggi in rapporto ai metri quadri del coperto e si apre», ricorda l’assessore comunale al commercio Marcella Sotgiu.

Nelle pieghe del Puc

Resta comunque il fatto che uno dei capoluoghi di provincia con un reddito medio basso se riesce ad attrarre la grande distribuzione è perché il piano urbanistico in vigore è abbastanza generoso quanto a zone destinate al “commerciale”. L’assessore all’urbanistica Gianfranco Licheri: «Gli spazi furono votati a suo tempo dal Consiglio comunale, mi pare all’unanimità e le concessioni sono il il risultato conseguente a quelle scelte. Il Puc va di certo rivisto e tra le modifiche immagino ci sia questo aspetto insieme allo spreco del territorio con sbordi in periferia che hanno di fatto svuotato il centro».

Lavoro

Per Nando Faedda , presidente della Confcommercio e vice della Giunta della Camera di commercio di Cagliari-Oristano è tempo di dire stop: «I centri commerciali piccoli o grandi che siano nascono come funghi, nel corso del tempo uno assorbe l’altro e mentre dei piccoli negozi abbiamo quasi perso la memoria anche la crescita occupazionale non mi pare sia cresciuta granché». Le stime parlano di 400 occupati nel settore tra fissi e stagionali. «Il commercio è cambiato, bisogna prenderne atto. Occorre fare grossi sforzi di fantasia e attrezzarsi. Certo che se la grande distribuzione punta su Oristano, lo farà a ragion veduta», commenta ancora l’assessore Sotgiu. Per Nando Faedda «gli insediamenti commerciali in città hanno portato alla cannibalizzazione dei negozi nei nostri paese. Ma poi la capacità di spendita sempre quella è».

