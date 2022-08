La città delle auto dimenticate 

Alcune, ricoperte di foglie o aghi di pino, paiono quasi un elemento d’arredo urbano: in realtà non arredano proprio un bel niente e difatti non se ne può più. A Carbonia molte zone della città e delle frazioni vengono scambiate per depositi o, peggio, cimiteri per automobili. Abbandonate, vecchie o relativamente nuove, incenerite da incendi ma non rimosse (anche da anni) o all’apparenza ancora in grado di marciare, sono in sosta illimitata in vari angoli del centro e della periferia. I casi sono almeno una ventina: i residenti protestano e in alcuni casi hanno contattato i vigili urbani.

Il tour dei relitti

In corso Iglesias ci sono ben cinque vetture, alcune palesemente abbandonate da tempo come una Fiat lasciata al limite del rio Cannas. «Ci chiediamo cosa ci faccia da anni lì», dice Federico Melis. «Sappiamo che la polizia municipale tempo fa ha fatto un sopralluogo per altre cose e ha anche preso visione della vettura. Poi però non è successo nulla». In via Bellini staziona da tempo sul marciapiede un’Opel Corsa mezzo sfasciata cui vengono sottratti ogni tanto dei pezzi: «Qui si passa per raggiungere una scuola e un centro commerciale, e giocano bambini – accusa Roberta Rossi, casalinga – possibile che quella vettura debba stare ancora lì?» Una vecchia Volvo sta seminascosta da un’eternità fra la vegetazione e i palazzi di via Cannas, invece nel piazzale fronte sede Asl di via Dalmazia non è per nulla celata una derelitta Autobianchi con ruote a terra e abitacolo ricolmo di masserizie. Nell’agglomerato di via Ospedale si contano due auto buttate fra la vegetazione. «Spesso – osserva Orlando Ortu – questi veicoli hanno ancora le targhe o il numero di telaio e sarebbe facile risalire ai proprietari».

Le frazioni

Fra Barbusi e Caput Acquas si vive invece un’esperienza unica: «Spesso chi si vuole sbarazzare di auto tramite incendio – accusa Lorenzo Congia, ex presidente del Comitato di quartiere – c’è chi sceglie questa frazione e i suoi piccoli borghi per farlo. Abbiamo cinque auto abbandonate da tempo e irriconoscibili, più parti di altre vetture: questo fenomeno deve cessare».