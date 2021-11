«La città del mattone? Ormai non esiste più» 

Come lui sono in pochi quelli che ci sono ancora e che tra mille difficoltà continuano soprattutto per passione. «Costruire case era il mio sogno e l’ho realizzato» spiega Massa che è stato anche sindaco di Quartu dal 1973 al 1983, «e tra due anni festeggerò i settant’anni di attività. Certo non è facile: io è da anni che non costruisco più a Quartu». Sembrano lontanissimi i tempi in cui proprio Quartu era la patria dell’edilizia, dove si formavano muratori e si tiravano su intere lottizzazioni. Merito certamente di tantissimi terreni liberi, che si sono popolati poi nel corso degli anni e che ora non ci sono più.

Quando ha preso per la prima volta in mano scalpello, spatola e cazzuola, aveva 13 anni. Andrea Massa era un bimbo quando iniziò a seguire suo padre in cantiere. Ed era ancora minorenne quando poi iniziò a lavorare in proprio. Oggi ha tagliato il traguardo delle 81 primavere e resta saldamente alla guida della sua azienda di costruzioni che ha resistito a crisi e tempeste che tanti anni fa hanno spazzato via tante delle imprese in quella che era considerata la città del mattone.

Costruttori si nasce

Come lui sono in pochi quelli che ci sono ancora e che tra mille difficoltà continuano soprattutto per passione. «Costruire case era il mio sogno e l’ho realizzato» spiega Massa che è stato anche sindaco di Quartu dal 1973 al 1983, «e tra due anni festeggerò i settant’anni di attività. Certo non è facile: io è da anni che non costruisco più a Quartu». Sembrano lontanissimi i tempi in cui proprio Quartu era la patria dell’edilizia, dove si formavano muratori e si tiravano su intere lottizzazioni. Merito certamente di tantissimi terreni liberi, che si sono popolati poi nel corso degli anni e che ora non ci sono più.

I cambiamenti

«Ma oggi uno dei grandi problemi è la mancanza di manodopera dovuta anche alla carenza di formazione», spiega Massa. «Prima quando c’erano tante imprese che lavoravano c’erano sempre tre o quattro muratori bravi che insegnavano il mestiere agli altri, oggi invece non è più così».

Quello della mancanza di terreni edificabili è uno dei problemi maggiori. C’è ancora qualcosa dalle parti di Quartello e di viale Marconi, ma per il resto nella zona del centro e della periferia della città non ci sono più aree dove costruire. E tirare su nuove case è diventato complicato, come ben lo sanno gli impresari quartesi che stanno vivendo un momento molto difficile. Alla carenza di nuovi lotti si aggiungono i vincoli e le regole rigide del centro storico che non consentono o non rendono conveniente, buttare giù il vecchio e ricostruire ex novo. Una realtà che vive soprattutto il Fuso di Cepola, la parte più antica di Quartu, che ha regole a sé, con prospetti già approvati nel piano attuativo. Ogni progetto è già ben stabilito per ogni lotto, quindi in pratica non si può cambiare niente.

L’altro decano

Tra i costruttori storici c’èanche Antonio Cambarau 86 anni: «Nel periodo felice era tutto facile perché c’era la manodopera, c’erano i terreni, c’era il mercato» dice l’imprenditore, «e non dimentichiamoci che avevamo anche 2 fabbriche di ceramiche, le Fornaci Picci e quelle Mascia che producevano i mattoni». Poi piano piano, «il mercato si è saturato e poi molti anziani non avendo eredi hanno chiuso. Adesso a fare esclusivamente costruzioni siamo rimasti in pochissimi e viviamo un periodo di forte crisi dovuto soprattutto alla mancanza di manodopera. Oggi con il reddito di cittadinanza e con i vari bonus bebè uno stando a casa riesce ad avere uno stipendio». Anche Cambarau ha iniziato da ragazzo: «Avevo in tasca un diploma da geometra e così piano piano ho cominciato a fare costruzioni. Adesso siamo fermi. L’ultima cosa che abbiamo fatto è la struttura dove c’è l’Eurospin a Quartello».

Le nuove leve

E poi ci sono i giovani. Quando ha deciso di aprire la sua azienda, Daniele Pinna, oggi trentaduenne, aveva 23 anni. Mentre intorno a lui la crisi dell’edilizia spazzava via decine di imprese, con coraggio e voglia di fare inaugurava la sua attività che ad oggi conta 11 dipendenti. Un’eccezione in mezzo a un quadro a tinte fosche. «Ma la crisi c’è per tutti, e il Covid ha dato una mazzata non prevista» spiega Pinna, «il reddito di cittadinanza poi ha fatto il resto portando via la manodopera».

