La città dei palazzoni fantasma 

Gli uffici spariscono e gli edifici si svuotano. Dopo anni del gran spolvero sono arrivati quelli polverosi del tempo che sta ingrigendo le cattedrali della burocrazia pubblica concepita dalla Provincia, 1974. Da una decina d’anni con la crisi alcuni, nella migliore delle ipotesi dettate dalla spending review, sono stati accorpati e molti chiusi definitamente in obbedienza al risparmio imposto dai bilanci pubblici. Di conseguenza i locali alcuni di grande metratura e altri enormi, sono stati sigillati in attesa di compratori che però, a distanza di anni, non si vedono.

Casermoni vuoti

«Non c’è mercato per i piccoli locali immaginari quanto ce n’è può essere per quelli grandi come erano gli edifici pubblici di anni fa Locali che tra l’altro andrebbe ristrutturati e, immaginando la trasformazione in appartamento, devono cambiare la destinazione d’uso», sottolinea Pasquale Carboni, agente immobiliare. Operazioni costose e complicate. Il complesso più importante tra quelli nel mercato è della ex Banca d'Italia. Oristano è stata una delle prime filiali a cadere sotto la mannaia dei tagli che hanno interessato le strutture provinciali per contenere i costi. L’agenzia viene aperta il 2 gennaio 1976, declassata a succursale il 30 giugno 1979 e chiusa definitivamente il 3 aprile 2009. Da 13 anni il grande complesso di via Verdi di 4 piani progettato su un’area di 3.447 metri quadrati di cui più di 1000 edificati come uffici, salone, alloggi del custode, dei Carabinieri e della Finanza, è off. Chiusi anche gli appartamenti riservati ai dirigenti della Baca. L’immobile è stato messo sul mercato ma finora senza successo. Il valore stimato sarebbe sui 7 milioni di euro. A chiudere i battenti prima ancora della Banca Italia era stata la ex Sip che a iniziare dagli negli anni ‘60 - ‘70 costruì il palazzone in piazza Eleonora per ospitare gli uffici e la parte tecnica. La Telecom tiene solo qualche impianto, di fatto la sede è chiusa e parecchio trascurata, in piazza Eleonora non è proprio un bel vedere. A seguire l'Enel in via Cituadella de Minorca, altro grande edificio che da una ventina d’anni non vede più un’anima. Porte sbarrate e finestre che se ne vanno. Ancora, palazzo Paderi in piazza Eleonora in comproprietà con l'Asl. Per finire l'ex Inpdap, sede in piazza Roma, che dopo essere stato inglobato dall'Inps si è trasferito nei palazzi finanziari abbandonando il palazzo di proprietà. Ci sarebbe anche l’ala dei palazzi finanziari di via Pietri liberata dalla Guardia di Finanza dopo il trasferimento nei nuovi locali in via del Porto. Senza considerare l'ex carcere di piazza Manno chiuso dopo l'apertura di Massama in mano al demanio che per il momento non sembra ancora intenzionato a cederlo al Comune.

In vendita

Tutti, ad eccezione dell’ex carcere ora tornata Reggia giudicale, sono in vendita ai migliori offerenti per cifre importanti, proporzionate ai valori di mercato di edifici costruiti senza risparmio in tempo di vacche grasse.