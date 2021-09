La città dei dossi pedonali 

La presenza dei dossi pedonali, delle telecamere e degli autovelox, nell’arco di tempo di un anno ha ridotto gli incidenti stradali del 70 per cento; in programma l’installazione di ulteriori dispositivi. I dati forniti dai coordinatori della Polizia locale Marcello Minnia e Massimo Campidano lasciano pochi dubbi sull’efficienza delle misure di sicurezza finalizzate a prevenire il numero dei sinistri stradali.

Dossi e sicurezza

Altri 14 passaggi pedonali rialzati saranno posizionati nelle strade di Iglesias e si aggiungeranno ai 20 già presenti e divisi in vari punti della città: «I punti critici sono rappresentati dagli incroci – spiega Campidano – installare i passaggi pedonali nei pressi di questi significa far rallentare il traffico veicolare e prevenire possibili incidenti» Due dispositivi verranno posizionati in via Vivaldi, altri due in Corso Colombo (teatro di un incidente mortale sei mesi fa), tre in via Cappuccini e uno in via della Regione. Altri ancora saranno sistemati non appena si concluderanno gli accertamenti tecnici utili al posizionamento: «Il crollo del numero dei sinistri dove sono presenti passaggi pedonali rialzati, ha indotto a programmare la sistemazione di questi nei punti ancora ad alto rischio – spiega il coordinatore della Marcello Minnia – ad esempio in via Cappuccini, nel rettilineo che conduce al passaggio pedonale all’ingresso del cimitero e dalla parte per arrivare in via Valverde».

Autovelox

Esistono poi delle strade al alto rischio dove non è possibile l’istallazione dei dossi; ecco in arrivo altri metodi di controllo e prevenzione: «L’intenzione è quella d’intensificare i controlli con autovelox – svela Minnia - dotati di un telelaser, uno strumento maneggevole e che permette agli operatori di poter essere utilizzato più facilmente, non necessita del treppiedi. È utile anche quando il conducente del veicolo arriva fronte alla pattuglia e oltre a rilevare la velocità svolge anche altri controlli; è in grado di farci sapere se l’autista ha la cintura allacciata e se utilizza il cellulare mentre guida. Fornisce informazioni sul libretto di circolazione, sulla revisione e sull’assicurazione». La presenza degli autovelox mobili si è rivelata particolarmente importante: «Da gennaio a giugno abbiamo effettuato quattro multe», ha spiegato Massimo Campidano.

Il Comune

«Iglesias ha dei percorsi stradali che non si addicono all’alto numero di veicoli che ospita – dice l’assessore alla Viabilità Francesco Melis – ma i sistemi che stiamo utilizzando e intendiamo potenziare, hanno dato già dei grandi benefici».

