«La città dal clima africano» 

Se dovessimo scegliere in quale città abitare per la qualità del suo clima, Oristano non risulterebbe tra le preferite. Meteo.it, che ha raccolto in un periodo lungo 12 anni oltre 10 milioni di dati spalmati in tredici indici (dalle piogge al gran caldo, alla nebbia e al vento) colloca Oristano al 104esimo posto tra i 108 capoluoghi di provincia italiani. Un dato peggiore di quanto ci si potesse aspettare nonostante come in un ritornello si dice che le stagioni sono cambiate, per esempio fa sicuramente più caldo.

Bassa classifica

Oristano è quartultima nel Paese e ultima tra i capoluoghi della Sardegna: Cagliari in 12esima posizione, Sassari 20esima, Nuoro 60esima. Meglio di Oristano anche il Sud Sardegna che incassa la 70esima posizione e Olbia all’87esimo posto. Consola il fatto che la città di Eleonora rispetto al 2020 guadagna tre posizioni e quattro rispetto al 2019 ma con i suoi 395 punti rispetto ai 700 e passa dalle prime dieci ce ne corre. Ma in che cosa si distingue nel bene o nel male Oristano rispetto agli altri 107 capoluoghi di provincia? Considerando, come sottolinea lo studio di Meteo.it che le classifiche vanno lette tenendo ben presente il benessere climatico, Oristano soffre in particolare per l’indice di calore che la vede addirittura terzultima nella classifica nazionale con 106 giorni all’anno di caldo africano, ovvero di temperature tra i 30 e i 40 gradi per capirci. Per 15 giorni all’anno nel 2021 si sono registrate ondate di calore spaventose e per 244 giorni non è caduta una goccia di pioggia. A Oristano l’umidità è una costante e infatti lo studio registra che solamente per due giorni all’anno la città ha beneficiato di un certo comfort. La città ha vissuto 60 “notti tropicali” con temperature minime superiori ai 20 gradi. Tanto caldo e quindi poco freddo ma anche parecchia siccità, dicono i dati. Nel 2021 la pioggia è caduta per 50 giorni e quelle intense per 13 giorni. La temperatura non è mai andata sotto lo zero, la nebbia ha fatto la sua comparsa 37 giorni all’anno mentre le raffiche di vento di una certa violenza sono state registrate solamente per una settimana all’anno. Il risultato fra caldo e freddo è dato dalla temperatura media pari a 17,5 gradi con un aumento di 1,3 gradi rispetto al 2020.

Più biciclette

Cosa può fare il cittadino per migliorare la qualità del clima? «Certamente limitare l’uso del mezzo proprio e circolare per le necessità quotidiane utilizzando la bici o servendosi dei mezzi pubblici. Questo si può fare e si deve fare, considerato che Oristano è una città che si presta all’utilizzo di questi mezzi. Il cittadino risparmia e la qualità della vita migliora”, commenta l’assessore Ivano Cuccu.