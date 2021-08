La città celebra i suoi campioni 

I brividi corrono lungo la schiena quando sul maxi-schermo, allestito al campo Tharros, scorrono le immagini dell’impresa giapponese. Oristano celebra i suoi eroi: gli atleti di casa che alle Olimpiadi di Tokyo hanno firmato indelebili pagine di sport.

C’è Stefano Oppo, medaglia di bronzo, assieme a Pietro Ruta, nel doppio pesi leggeri di canottaggio. C’è Lorenzo Patta, straordinario oro nella staffetta 4x100. E c’è anche il tecnico Stefano Loddo, che assieme al suo allievo Manfredi Rizza ha portato Oristano sul secondo gradino del podio nella canoa. Assente Alessia Orro, altra olimpionica impegnata proprio in queste ore con la Nazionale negli europei di Volley. Una festa preceduta da qualche polemica per le spese organizzative che alcune società sportive hanno ritenuto eccessive in un momento tanto delicato. Le emozioni, però, non sono mancate.

Il più nominato della serata è anche il grande assente: il tecnico Francesco Garau. «Doveva essere la sorpresa della serata - ha spiegato il sindaco Andrea Lutzu -. Chi lo conosce sa perfettamente quanto è schivo, mi ha chiesto di salutare tutti. La città farà di tutto per dargli una delle massime onorificenza, ma il regalo più bello per lui arriverà tra qualche mese quando riusciremo finalmente a mettere a posto la pista del glorioso campo di atletica Sinis-Nurra».

La Pola

Mattatori della serata il comico dei La Pola Massimiliano Medda e il volto noto di Sky Valentina Caruso. «La città vuole premiare gli atleti che hanno fatto grande Oristano – ha ribadito il sindaco – Tutti, chi ha vinto e chi non ha vinto. Dietro agli atleti c’è una platea enorme: i sacrifici delle famiglie, delle federazioni e delle società che anche nei momenti difficili hanno tirato fuori la forza più incredibile. Un bel messaggio per tutti i giovani». L’Inno di Mameli intonato dalle bande musicali di Ales e Dolianova mette in piedi il pubblico presente: familiari, amici e rappresentanti delle società sportive che hanno seguito con emozione i traguardi dei loro allievi: il Circolo Nautico e l’Atletica Oristano. «Oristano può diventare un punto nevralgico per lo sport nazionale - hanno detto Stefano Loddo e Lorenzo Patta - il clima rende la città un luogo ideale per la preparazione atletica». Sul palco anche chi i colori della città di Eleonora li ha portati in alto nel passato: Anna Rita Angotzi, protagonista ai giochi Olimpici di Seul nel 1988; Valentina Uccheddu, due volte campionessa italiana nel salto in lungo e Giorgio Marras, velocista dai piedi d’oro. Durante la cerimonia, organizzata dal Comune di Oristano in collaborazione con la Fondazione Oristano, gli Assessorati regionali alla Cultura Sport e Spettacolo e al Turismo, la Fondazione di Sardegna e l’Antiquarium Arborense

I premi

Agli atleti oristanesi sono state consegnate targhe, stelle d’oro e ciondoli rappresentativi della città. Tutta la Giunta comunale e amministratori regionali hanno partecipato alla grande festa in onore degli sportivi che hanno portato Oristano sul tetto del mondo. «Vittorie così importanti arricchiscono il territorio sotto tanti aspetti - ha commentato il vicesindaco Massimiliano Sanna - Una vetrina più grande non si poteva sperare».

