La città apre Cortes e negozi 

Nuoro apre le Cortes e le porte dei negozi in centro. In occasione di Mastros e Massajos in Nugoro, sabato e domenica le attività commerciali, artigianali, i bar e i ristoranti faranno orario continuato per poter accogliere i visitatori nell'Atene Sarda in via di ripresa.

Cuore pulsante

L'iniziativa avrà come fulcro la Bia Majore tanto raccontata nei romanzi. «L'obiettivo è quello di lanciare un messaggio positivo per la comunità - dice Salvatore Piredda, presidemnte del Cnn - affinché si senta la forte necessità di ripartenza per il tessuto imprenditoriale, commerciale e artigianale della città. Ricordiamo anche che siamo ancora all'interno del centocinquantesimo anno dalla nascita di Grazia Deledda, unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1926». Nei negozi saranno attivate delle promozioni "Autunno in Barbagia", permettendo a ogni attività partecipante di comunicare, promuovere o mettere in vetrina un pacchetto offerta attrattivo per i servizi da loro offerti.

Gli operatori

«Ho sempre aperto in orario continuato - afferma Grazia Manca, del negozio di abbigliamento Vanity -. La città deve rispondere agli eventi aprendo ogni qual volta ce ne sia uno. È un sacrificio che si fa con piacere e passione, ottenendo spesso buoni riscontri. Ho avuto un'ottima insegnante quando facevo la commessa, penso che i commercianti debbano aprire tutti, non perché si diventi ricchi il giorno delle Cortes, ma perché chi viene gradisce e ritorna».