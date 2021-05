La Cina sul Pianeta Rosso 

PECHINO. La Cina approda su Marte. Il rover Zhurong, trasportato dalla sonda Tianwen-1, ce l'ha fatta: il “Dio del Fuoco” ha toccato sabato la superficie del Pianeta Rosso, in un’impresa che è la prima del suo genere per un Paese asiatico.

«Un’altra pietra miliare»

La Cina è il terzo Paese a far atterrare in sicurezza - alle 7:18 cinesi, l’1:18 in Italia - una sonda sul suolo marziano dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, e se riuscisse a completare le ricerche scientifiche e la raccolta di dati già definite, sarebbe la seconda nazione a farlo dopo gli Usa. Il presidente Xi Jinping, che vuole trasformare il Dragone in potenza spaziale, si è congratulato con la Cnsa, l’Agenzia spaziale cinese: «Lasciare l’impronta del popolo cinese su Marte per la prima volta segna un’altra pietra miliare nello sviluppo dell’industria spaziale del Paese».

A fine aprile la Cina aveva lanciato il modulo centrale della sua prima stazione spaziale, dopo il ritorno sulla Terra dello scorso anno della sua sonda spaziale con i primi campioni di suolo della Luna prelevati in 44 anni, dopo averne visitato per la prima volta in assoluto la faccia nascosta.

“Domande al paradiso”

Il più grande razzo messo a punto da Pechino, il Long March 5 Y-4, è decollato con la sonda Tianwen-1 (“Domande al paradiso”, come una poesia cinese di oltre duemila anni fa) dal sito di lancio di Hainan nel luglio 2020. È entrato nell’orbita del pianeta a febbraio, preparando la discesa in tre mesi. È probabile che Pechino studierà il suolo e l’atmosfera di Marte, verificando se ci siano acque sotterranee e segni di vita antica. Il rover Zhurong impiegherà altri 7-8 giorni per rilevare l’ambiente ed eseguire i controlli automatici prima di scendere dal lander sulla superficie marziana dell’area glaciale chiamata Utopia Planitia (più a nord opera Perseverance, il rover rivale della Nasa), secondo i piani della Cnsa. «Sarà operativo entro il 22 maggio se tutto va bene», ha confermato Wu Yanhua, n. 2 dell'Agenzia spaziale. I media hanno mandato per tutta la giornata la riproduzione digitale dell’atterraggio della sonda e l'entusiamo della sala di controllo, con Zhang Rongqiao, chief designer della missione, in lacrime per l’emozione.

