La ciclabile che non piace (quasi) a nessuno 

Ma il percorso verso una mobilità più sostenibile è irreversibile e la convivenza un obbligo. Certo è che il risultato è una protesta continua, ormai pluriennale, da parte dei residenti ma soprattutto dei commercianti che hanno visto calare vistosamente i loro affari. «Sono sempre stato contrario alla creazione di questa ciclabile e, a distanza di due anni, direi che i risultati pessimi sono sotto gli occhi di tutti» osserva Stefano Melis, 42 anni titolare del Caffè Viennese al civico 113. «Qui nel mio bar abbiamo fatto tante riunioni con gli altri commercianti e con rappresentanti politici, abbiamo sostenuto che la pista ci avrebbe creato problemi, dopo due anni possiamo confermare che avevano ragione. Un dato? Se prima facevamo 50 panini a pranzo adesso a malapena arriviamo a farne dieci, le macchine non possono più accostare nemmeno due minuti e vanno da un’altra parte. Il camion delle bibite ha difficoltà a scaricare la merce, non trova posto ed è costretto a fare un sacco di strada a piedi».

E del resto si è capito in fretta – da quanto il percorso è stato concepito (2018, giunta Zedda, poi attuato dall’esecutivo Truzzu) – che in via della Pineta sarebbe stato difficile far convivere traffico automobilistico, posti auto e bici. Succede quando si creano percorsi ciclabili in strade progettate solo per le auto.

Gli ingorghi sono quotidiani perché la carreggiata è così stretta che basta un parcheggio poco ortodosso per bloccare tutto, soprattutto al passaggio degli autobus. E anche i piccoli incidenti sono frequenti.

E del resto si è capito in fretta – da quanto il percorso è stato concepito (2018, giunta Zedda, poi attuato dall’esecutivo Truzzu) – che in via della Pineta sarebbe stato difficile far convivere traffico automobilistico, posti auto e bici. Succede quando si creano percorsi ciclabili in strade progettate solo per le auto.

Proteste continue

Ma il percorso verso una mobilità più sostenibile è irreversibile e la convivenza un obbligo. Certo è che il risultato è una protesta continua, ormai pluriennale, da parte dei residenti ma soprattutto dei commercianti che hanno visto calare vistosamente i loro affari. «Sono sempre stato contrario alla creazione di questa ciclabile e, a distanza di due anni, direi che i risultati pessimi sono sotto gli occhi di tutti» osserva Stefano Melis, 42 anni titolare del Caffè Viennese al civico 113. «Qui nel mio bar abbiamo fatto tante riunioni con gli altri commercianti e con rappresentanti politici, abbiamo sostenuto che la pista ci avrebbe creato problemi, dopo due anni possiamo confermare che avevano ragione. Un dato? Se prima facevamo 50 panini a pranzo adesso a malapena arriviamo a farne dieci, le macchine non possono più accostare nemmeno due minuti e vanno da un’altra parte. Il camion delle bibite ha difficoltà a scaricare la merce, non trova posto ed è costretto a fare un sacco di strada a piedi».

Rifatto un tratto di pista

Ulteriori polemiche sono nate dopo il rifacimento, negli ultimi giorni, di un tratto dal civico 51 al civico 109, all’incrocio con via Messina. Un nuovo manto a pochi mesi dall’inaugurazione della pista. «Qui però bisogna fare chiarezza ed evitare polemiche inutili», osserva Alessio Mereu, assessore alla Viabilità. «La Tim ha chiesto l’autorizzazione al Comune per poter installare la fibra ottica, di conseguenza è stato obbligatorio rifare tutto il tratto per evitare successivi ripristini non a regola d’arte. Dei lavori se ne sta occupando una ditta incaricata da loro, noi non abbiamo responsabilità in merito».

Clienti in calo

Il malcontento è diffuso. «La fruibilità della via è cambiata in negativo», osserva Marco Gaviano, 60 anni titolare della Dolceria Fratelli Gaviano. «Tante attività ne stanno risentendo, si potevano trovare soluzioni più vantaggiose per tutti». Chi lavora per via della Pineta, fa i conti tutti i giorni con criticità e intoppi. «Non faccio altro che soccorrere le persone che cadono a causa del cordolo che separa la pista dalla strada», dice Alessandra Lentis, 53 anni titolare della cartoleria Lencart al civico 205. «La pista ciclabile qui non si è rivelata una buona scelta. Chi scende dalla macchina scivola sul cordolo, mette male il piede e le conseguenze sono molto spiacevoli. A pagarne le conseguenze siamo noi commercianti che vediamo settimana dopo settimana l’affluenza dei nostri clienti calare drasticamente».

Amarezza

Gioiscono i ciclisti, certo, ma pochi altri. «Ci sono solo contro, nessun pro», conclude Daniela Marongiu, 50 anni titolare delle tabaccheria Marongiu. «Mio padre, a causa di quel cordolo, è inciampato e si è rotto l’omero, i clienti sono sempre meno. La situazione è insostenibile e, pare, anche irreversibile. Insomma, non c’è alcun motivo per essere fiduciosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata