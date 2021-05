La chirurgia ora si fa in 3D 

Una pinza di quattro centimetri la vedono grande come un ombrello. L’ago di pochi millimetri assume le dimensioni di una falce, mentre il filo da sutura, agli occhi dell’équipe medica diventa una corda. Al di là di ogni immaginazione. Nella sala operatoria di Chirurgia, al primo piano dell’ospedale di Lanusei, approda la tecnologia avanzata che apre verso una nuova frontiera segnando una rivoluzione culturale. L’équipe diretta da Gian Pietro Gusai, 55 anni, di Siniscola, si avvale di uno strumento innovativo che impiega tecnologia 3d e risoluzione a 4k, standard che offre informazioni quattro volte maggiori rispetto ai tradizionali sistemi di imaging Full Hd migliorando la visibilità e consentendo di operare in modo più preciso, sicuro e veloce.

Tecnologia elevata

All’ospedale di Lanusei la tecnologia sale al potere. Il dipartimento di Chirurgia si è arricchito di una nuova apparecchiatura avanzata di laparoscopia con tecnologia 4k che permette, per l’altissima definizione unita a schermi di grandi dimensioni, immagini nitidissime, particolareggiate e ingrandite, facilitando una procedura chirurgica più precisa ed efficace. La colonna laparoscopica è un’apparecchiatura composta da vari elementi che permette di eseguire interventi chirurgici mininvasivi, anche molto complessi, utilizzando strumenti minuscoli e senza far ricorso a grandi incisioni. «L’alta tecnologia - afferma Luigi Ferrai, 49 anni, direttore sanitario dell’ospedale - ci permette di migliorare le prestazioni e i servizi in un processo di continua estensione della qualità».L’incremento del livello tecnologico è coinciso con l’insediamento, un anno fa, di Gusai, pioniere della chirurgia mininvasiva robotica sbarcato a Lanusei dopo le esperienze professionali in Italia, Spagna, Stati Uniti e Brasile. «Ats - prosegue Ferrai - ha accolto le nostre richieste e il reparto ora offre sistemi innovativi di elevatissima qualità tecnologica sui quali, insieme a dottor Gusai, abbiamo puntato per accrescere i servizi».

Attese azzerate

Il 28 febbraio 2020 per una visita ambulatoriale in Chirurgia un paziente doveva aspettare 82 giorni. Oggi i giorni di attesa si sono praticamente azzerati, come certifica il Sistema informativo sanitario integrato regionale. «Chi prenota una visita in Chirurgia - conferma Ferrai - deve attendere un solo giorno: significa che le performance sono notevolmente migliorate».

