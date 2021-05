La Chiesa rimette in moto l’edilizia 

La Chiesa è il motore dell’edilizia. A Tortolì due interventi milionari promossi dalla diocesi di Lanusei sono acqua santa per il settore delle costruzioni in Ogliastra. L’ampliamento del Centro Caritas di via Monsignor Virgilio e la ristrutturazione dell’ex Episcopio di via Vittorio Emanuele offrono lavoro a 4 imprese con oltre 50 dipendenti e conseguenti benefici per l’intero indotto. Il comparto si risolleva, sostenuto dalla ripresa delle attività sull’Orientale sarda in cui sono attese una sessantina di assunzioni. «La ripartenza del comparto edile è un po’ la ripartenza di tutti i settori», affermano i sindacati che sollecitano gli enti pubblici ad avviare le opere già appaltate.

Lavori della Chiesa

Al Centro Caritas sono impegnate tre imprese, oltre all’esercito di artigiani dell’indotto. Lavorano all’appalto da 1,7 milioni di euro. È terminata la casa canonica, aule didattiche e uffici su due livelli vedono il traguardo. L’altra ala, un affare da 1,5 milioni di euro finanziato da Diocesi, guidata da monsignor Antonello Mura, e Regione, prevede la costruzione di un oratorio, due campi polifunzionali e una palestra, dove fra 15 giorni gli operai monteranno la copertura. Lavori anche all’ex Episcopio. L’intervento di 1,2 milioni di euro è stato aggiudicato a un’impresa locale.

I sindacati

«Recepiamo segnali importanti che fanno ben sperare per il futuro e la Chiesa, con le sue opere, sta creando occupazione», osserva Mario Arzu, 63 anni, segretario della Uil Nuoro-Ogliastra. «L’edilizia privata - puntualizza - è un moltiplicatore di posti di lavoro. Ma sul territorio abbiamo diverse opere appaltate che, se sbloccate, darebbero impulso all’economia». Conferma la tendenza di crescita anche Giacomo Pani (50), leader della Cgil Nuoro-Ogliastra: «La Chiesa è un volano positivo per la ripresa dell’edilizia. Vediamo una ripresa, ma molto di più potrebbe essere fatto sbloccando diverse risorse pubbliche ferme oppure, nel caso dei Comuni, approvando i Puc che garantiscono sviluppo». Condividono la disamina Michele Muggianu (39) e Maurizio Piras (54), segretari della Cisl Ogliastra e della Filca Cisl: «Vediamo segnali incoraggianti con un rilancio delle lavorazioni dettato dal post emergenza Covid e un incremento delle attività del 15 per cento. Crediamo sia necessario semplificare il sistema autorizzativo per sbloccare molte grandi opere».

Le imprese

Il presidente di Confindustria della Sardegna centrale,Giovanni Bitti (51), sollecita l’avvio di opere finanziate e appaltate: «Ci sono segnali positivi che accogliamo con favore ma, oltre alle incompiute, non possiamo dimenticare i ritardi da recuperare. Un esempio? I progetti mai decollati del Piano Ogliastra, ennesimo esempio del fallimento della programmazione territoriale nell’ultimo decennio».

RIPRODUZIONE RISERVATA