La Chiesa in aiuto delle famiglie 

Separazioni, divorzi e violenze all’interno delle mura domestiche. La pandemia ha accelerato e amplificato le crisi tra coniugi, portando alla luce tutte le fragilità e le incomprensioni. Per questo la Conferenza episcopale sarda ha sentito al necessità di scrivere una lettera alla comunità cristiana, alle famiglie e ai sacerdoti dal titolo: “Tendere la mano alla famiglia – accompagnare, discernere, integrare fragilità e ferite”. Un’iniziativa per l’anno speciale voluto da Papa Francesco a un lustro dall’Amoris Laetitia. Una serie di indicazioni, linee guida di carattere generale, senza mai scendere nel particolare, per dare coraggio, stimolo e sostegno alle famiglie in un percorso di avvicinamento alla vita cristiana.

La lettera

Monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, è il presidente della Conferenza episcopale sarda. «Con questa lettera scritta a nome di tutti i vescovi della Sardegna chiudiamo un cerchio iniziato cinque anni fa. La lettera è il risultato di un cammino di consapevolezza che ha visto protagonisti non soli i vescovi ma anche le diocesi e i consigli presbiterali che poi hanno riflettuto, in un momento comunitario, su alcune bozze e raccogliendo alcune idee. Il documento ha portato al coinvolgimento delle pastorali familiari di ogni singola diocesi. Con tutto questo materiale – aggiunge il presidente della Conferenza episcopale sarda – c’è stata la possibilità che noi vescovi ci trovassimo a definire la lettera che è stata firmata il 31 maggio di quest’anno». La famiglia deve essere al centro della comunità cristiana, attraverso l’opera dei sacerdoti. «La lettera vuole essere un incoraggiamento a credere sulla famiglia fondata sul matrimonio cristiano e a tutte quelle persone che pensano di costituire un focolare con l’incoraggiamento della Chiesa».

Ferite e fragilità

Per marito e moglie camminare in un percorso accidentato come quello attuale non è certamente facile. Nella lettera c’è la consapevolezza di tutte le fragilità e delle ferite. «Difficoltà che comportano non solo la bellezza del matrimonio ma anche la fragilità che si evidenza nel cammino della coppia », afferma il vescovo di Nuoro. «Così come le ferite che nascono dalle separazioni e dai divorzi, abbiamo voluto venire incontro a questi problemi sollecitati dalla lettera di esortazione di Papa Francesco. Dopo aver aiutato la famiglia a prepararsi al matrimonio vogliamo che anche durante il matrimonio la nostra presenza sia utile».

Coppie in crisi e Covid

Covid, lockdown e restrizioni varie hanno avuto effetti devastanti su molte coppie. Ora la Chiesa sarda sente la necessità di stare accanto alle coppie in difficoltà. «Il tema della famiglia è strettamente connesso al tema della felicità e della domanda dell’uomo su sé stesso e su Dio», afferma Giuseppe Baturi, vice presidente della Conferenza episcopale sarda e arcivescovo di Cagliari. «Quando la famiglia va in crisi è facile lo scoppiare di queste domande oppure di tensioni. Viviamo in una situazione in cui alcuni contesti non aiutano: la solitudine, l’esasperazione di un amore narcisistico, esperienze di violenza». la Chiesa non rimane a guardare e tende la mano. «Così accompagna l’uomo verso il suo destino in una compagnia fatta di discernimento, abbraccio e integrazione». Come si articola il cammino di affiancamento? «Sarà un percorso attraverso il quale i sacerdoti e le diocesi e tutte le esperienze pastorali si aprono alle persone ferite a chi ha bisogno di un accompagnamento per capire la via e sanare le ferite tra i coniugi e i figli».

