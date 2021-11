«La chiesa chiusa da tre anni: un danno alla nostra comunità»  

Nonostante ciò don Simula non perde le speranze e analizza la situazione di un rione che conta 7000 abitanti desiderosi di nuovi spazi culturali e strutture sportive con un occhio di riguardo per i giovani. «Si dice che i giovani non frequentano l’ambiente parrocchiale ma bisogna fare una premessa importante», ammonisce. «I giovani non vanno in Chiesa perché troppo spesso non si offre loro qualcosa di appetibile e non si cerca di comprendere i mutamenti che interessano le loro vite».

Eppure tutto sembrava finalmente procedere per il meglio: dalla Regione era arrivato il maxi finanziamento di 400 mila euro per il restauro dell’antica chiesa, dove nel sottosuolo sono stati scoperti resti romanici e un cimitero, i lavori procedevano a ritmo spedito sino a giugno con l’ennesima interruzione. «Tutto questa crea danni sempre più grossi alla nostra comunità che purtroppo perde elementi», aggiunge. «La Chiesa è chiusa, siamo costretti ad utilizzare uno spazio ristretto in via Volturno, è chiuso l’accesso ai locali parrocchiali, è chiuso il sagrato. La situazione della chiesa è l’emblema del degrado in cui versa il nostro quartiere».

«Siamo esasperati». Non ha peli sulla lingua don Alessandro Simula, parroco di Sant’Avendrace, per l’ennesimo blocco dei lavori per il restauro della chiesa iniziati il 3 novembre 2018 e non ancora conclusi. «Da giugno i lavori hanno subito un nuovo stop», lamenta, «altri cinque mesi che si aggiungono all’interruzione con cui abbiamo dovuto fare i conti da giugno 2020 a gennaio 2021. Prima si attribuivano le colpe alla pandemia mentre adesso? Ci era stato detto che entro fine anno avremo avuto la chiesa ultimata e invece siamo al punto di partenza».

«Danni alla comunità»

«Dobbiamo capire i giovani»

Nonostante ciò don Simula non perde le speranze e analizza la situazione di un rione che conta 7000 abitanti desiderosi di nuovi spazi culturali e strutture sportive con un occhio di riguardo per i giovani. «Si dice che i giovani non frequentano l’ambiente parrocchiale ma bisogna fare una premessa importante», ammonisce. «I giovani non vanno in Chiesa perché troppo spesso non si offre loro qualcosa di appetibile e non si cerca di comprendere i mutamenti che interessano le loro vite».

«Un oratorio e una scuola di musica»

Le idee per il rilancio del quartiere non mancano. «Voglio creare un oratorio, coinvolgere gli studenti universitari. Ampliare l’attività caritativa, attualmente sosteniamo 50 famiglie. Vorrei creare nei locali parrocchiali una scuola di musica, una sala di registrazione in cui potersi dedicare anche al videomaking, usufruire del teatro di cui disponiamo, coinvolgere in attività sportive i ragazzi e i tanti anziani della zona che si sentono soli. La parrocchia deve essere il motore da cui fare partire la riqualificazione del quartiere e noi siamo pronti ad affrontare questa sfida importante».

