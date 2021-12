La Chiesa abbraccia i migranti 

In piena sintonia don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana – «è una festa in cui il la Chiesa cattolica dimostra di essere una casa comune per tutte le genti bisognose della terra, senza che nessuno sia lasciato oltre la porta» -, intervenuto, fra gli altri, con il direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, padre Stefano Messina.

«Sono circostanze davvero straordinarie», ha dichiarato l’arcivescovo, «perché in prossimità del Natale stiamo incontrando comunità etniche e religiose che spesso qui trovano una seconda casa, ma che provengono da situazioni di povertà o di guerra — pensiamo ad afgani, nigeriani o siriani — e che la Chiesa accoglie come fratelli, non soltanto offrendo un supporto materiale, ma cercando di infondere in loro la speranza di un futuro migliore».

L’arcivescovo di Cagliari faccia a faccia coi migranti. Ieri, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dei migranti, monsignor Giuseppe Baturi ha incontrato nella sede istituzionale dell’Episcopio le comunità di stranieri presenti in città. Un’iniziativa fortemente simbolica nell’ambito dell’iniziativa organizzata per Natale dalla Caritas di Cagliari in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes.

L’arcivescovo

In piena sintonia don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana – «è una festa in cui il la Chiesa cattolica dimostra di essere una casa comune per tutte le genti bisognose della terra, senza che nessuno sia lasciato oltre la porta» -, intervenuto, fra gli altri, con il direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes, padre Stefano Messina.

I migranti

Sotto il segno del messaggio di pace dell'Enciclica di Papa Francesco, “Fratelli Tutti”, hanno partecipato i rappresentanti delle principali comunità, come il presidente dell’associazione islamica di Cagliari, Rabiul Islam del Bangladesh, il quale ha detto che «la comunità cittadina è sempre stata accogliente con loro», aggiungendo che «sarebbe importante avere più spazi di raccoglimento religioso per i musulmani», o Elizabeth Rijo, del Coordinamento diaspore in Sardegna, originaria della Repubblica dominicana, che da vent’anni lavora a Cagliari come ingegnera e dove ha messo su famiglia, impegnandosi in prima persona «per attuare un’integrazione concreta nel tessuto sociale locale dei tanti esuli sbarcati su queste coste».

Esuli incarnati da ragazzi pieni di energia e di sogni come Omar Baldeh, 24 anni, del Gambia — una grande passione per la musica, con una predilezione per Miles Davis e Paolo Fresu —, o Alveno Soares, 35 anni, da Capoverde, che per seguire un amore sardo sta cercando di mettere su un progetto di turismo sostenibile nella nostra Isola.

