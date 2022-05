La chance del Cus Cagliari 

«Il mondo del basket femminile si aspetta che la Bruschi faccia un solo boccone del Cus Cagliari. Ma noi vogliamo smentire tutti e dimostrare ancora una volta di essere una squadra all’altezza». Ha le idee chiare Federico Xaxa, tecnico della squadra universitaria, impegnata questa sera a Sa Duchessa (ore 19) nel secondo atto della serie playoff di Serie A2 contro San Giovanni Valdarno.

In Gara 1 la corazzata toscana si è imposta come da pronostico, ma ha dovuto faticare più del previsto per mettere alle corde Striulli e compagne, capaci di andare a un passo dal supplementare. Ora, però, non c’è scelta: per impedire che cali subito il sipario su una delle migliori stagioni nella storia recente del sodalizio rossoblù, l’unica opzione è la vittoria. «Siamo focalizzati sull’obiettivo», aggiunge Xaxa, «Valdarno è la squadra da battere, ne siamo perfettamente consapevoli, ma se vorrà espugnare il nostro campo dovrà giocare la partita perfetta».

La difesa

Replicare l’attenzione difensiva già osservata sabato scorso e aumentare il fatturato offensivo: queste le due chiavi per riportare il confronto al PalaGalli: «Affrontiamo la squadra più ricca di talento dell’intero campionato», sottolinea l’allenatore cussino, «per limitarla, non possiamo prescindere da una difesa molto aggressiva. Allo stesso tempo, però, dovremo aumentare i ritmi del nostro attacco: sarà necessario correre il più possibile in contropiede e trovare soluzioni facili». Dopo oltre un decennio, il parquet di Sa Duchessa torna a ospitare una sfida di post season: «Sarebbe bello poter contare su un tifo caloroso», conclude, «il fattore campo può darci una spinta in più».



