La Cgil riparte con Cabula 

A distanza di anni dalla leadership nella Funzione pubblica torna nella Cgil da segretario generale. Domenico Cabula, 64 anni, ultimo segretario provinciale dei Ds prima della nascita del Pd, poi leader di Articolo 1, da ieri guida la federazione di Nuoro e Ogliastra del sindacato, affidato a una reggenza femminile dopo le dimissioni di Giacomo Pani. «Non sono mai andato via», dice Cabula dopo l’investitura arrivata a larga maggioranza, con voto segreto.

Conflittualità

Sullo sfondo una conflittualità interna che nessuno nega e ha bloccato altre scelte, compresa la svolta rosa che sembrava vicina e, invece, per andare bene dovrà attendere il prossimo congresso. Lui stesso dice: «Sono stato chiamato in maniera inaspettata. Ho dato la mia disponibilità per fare tutti insieme un breve percorso, da oggi al congresso, perché la Cgil torni ad essere protagonista del nostro territorio. La conflittualità interna va superata, messa alle spalle perché non genera niente. In primo luogo bisogna ascoltarsi e rispettarsi». In altre parole: «Dobbiamo mettere davanti l’interesse dell’organizzazione agli interessi personali, tornare ad un protagonismo di idee, di proposte». Con queste premesse l’impegno di Cabula sarà traghettare il sindacato al congresso, tra 7-8 mesi.

Critiche sul Pnrr

Nel frattempo, c’è tanto da fare: dal Pnrr alla vertenza Tossilo in atto questi giorni. Anzitutto esterna il no alla guerra in Ucraina. Sui fondi europei è critico: «Stiamo utilizzando il Pnrr per ammodernare la rete ferroviaria e il parco treni per il 40 per cento delle risorse totali, alla sanità va il 14 per cento, alle infrastrutture idriche il 13, all’intermodalità logistica dei porti il 10, alle tratte del trenino verde e della ciclovia l’8. Si è proceduto a scegliere queste opere senza dibattito in Consiglio regionale e con le parti sociali. Non è dato conoscere quali criteri utilizzati, se esiste un’analisi costi-benefici. Il tutto in perfetta salsa Pnrr, un processo sinora chiuso, poco partecipato ed accentrato nelle mani dei ministri tecnici e degli assessorati regionali». E poi: «Assistiamo ad un ennesimo accentramento poco trasparente: anche la scelta di premiare un solo borgo per regione con un unico progetto pilota di 20 milioni di euro ha acceso la rivolta degli enti locali».