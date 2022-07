«La ceramica? È rinata dopo la pandemia» 

«Prima di tutto le istituzioni devono capire il reale valore di quello che abbiamo nelle mani. Occorre sederci a un tavolo e strutturare un progetto per un centro di trasmissione dell’arte e recupero del patrimonio a nostra disposizione. Pensi che ricevo telefonate da tantissime persone, sardi e non, che vogliono seguire lezioni e imparare il nostro mestiere. Purtroppo però molto spesso devo rinunciare, perché in laboratorio devo lavorare e produrre».

L’“Artigiano del cuore 2022” è Doriana Usai: la ceramista asseminese ha vinto la quinta edizione del concorso nazionale organizzato da Fondazione Cologni dei mestieri d’arte e Welmade. Motivazione: «Il contributo a far vivere una tradizione del suo territorio, tramandandola anche ai giovani e facendola evolvere con innovazione e originalità».

Il premio di Doriana Usai è l'ennesimo per i ceramisti di Assemini. Eppure l’arte simbolo della città rischia di scomparire.

«Vero, i ceramisti sono sempre meno. Siamo a un bivio: se non si cerca da subito di trasmettere la nostra forte identità, perderemo la tradizione».

Che cosa fare per salvarla?

«Prima di tutto le istituzioni devono capire il reale valore di quello che abbiamo nelle mani. Occorre sederci a un tavolo e strutturare un progetto per un centro di trasmissione dell’arte e recupero del patrimonio a nostra disposizione. Pensi che ricevo telefonate da tantissime persone, sardi e non, che vogliono seguire lezioni e imparare il nostro mestiere. Purtroppo però molto spesso devo rinunciare, perché in laboratorio devo lavorare e produrre».

La soluzione potrebbe essere la scuola del centro pilota, annunciata da anni ma mai aperta.

«È ciò di cui ha bisogno Assemini: noi artigiani, tutti insieme, potremmo trasmettere conoscenze e competenze a giovani e anziani. Un progetto di cui si è sempre parlato ma che non è mai partito. Una scuola sarebbe il fiore all’occhiello della Sardegna che inoltre garantirebbe nuovi posti di lavoro. In questo modo Assemini continuerebbe a essere davvero “Centro di antica tradizione della ceramica”».

Oggi si campa di ceramica?

«La pandemia ha fatto riflettere noi artigiani che ci siamo reinventati. Io durante il lockdown ho innovato le linee e i miei clienti mi hanno sostenuto. Io non sono mai rimasta ferma. Il segreto è sapersi reinventare, con dedizione, sacrificio e nuove opere. Dal mercato ho avuto riscontro».

Sempre meno clienti?

«No, ci sono quelli di sempre, affezionati, che si rivolgono a me per ogni ricorrenza. C’è poi una nuova fascia di mercato grazie ai canali internet».

Quanto costa una sua opera?

«Dai 10 ai 600 euro. In questo periodo di crisi le persone stanno più attente a come spendere, ma non rinunciano ai belli oggetti. E le dirò di più: la pandemia ha fatto riscoprire il valore delle collezioni domestiche. Molte persone mi dicono “questo è un regalo per me stesso”, particolare molto raro in passato».

I ceramisti asseminesi non vanno d’accordo. Serve unità per il rilancio del settore?

«Io vado d’accordo con tutti: sono gli altri a volte a non andare d’accordo con me. Io guardo sempre avanti: con chi vuole rilanciare il comparto ci sarò sempre. Non dimentichiamo che l’unione fa la forza».

Crisi politica con caduta della Giunta. Un anno senza amministrazione penalizzerà il settore?

«Per quanto riguarda le iniziative comuni in favore del comparto sicuramente. L’auspicio è che la prossima amministrazione metta in primo piano gli interessi del Comune, facendo crescere la cittadina come merita. Io sono sempre pronta a collaborare».

Un appello ai giovani?

«I ragazzi motivati e che vorrebbero imparare sono già tantissimi. Sono necessari il contributo di un’amministrazione che apra il centro per il coinvolgimento dei ragazzi e la collaborazione tra artigiani che mettano a disposizione la loro professionalità. Con questo mix, non semplice ma non impossibile, l’arte della ceramica non morirà mai».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata