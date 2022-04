La centrale pronta a sostituire  il carbone russo 

Carbone per gli approvvigionamenti energetici quasi tutto di importazione russa, una dipendenza di cui si può fare a meno. «Il mondo è pieno di carbone». Il nodo sull’import del combustibile fossile sembra non rappresentare un problema per il gruppo ceco Eph, proprietario del sito di Fiume Santo, la seconda centrale a carbone della Sardegna situata nel territorio di Sassari, al confine con il comune di Porto Torres. Se la guerra in Ucraina ha riaperto alla possibilità di riutilizzo di questa fonte poco sostenibile, per compensare il rischio di mancanza del gas, di fronte alla minaccia dello stop delle forniture, si cercano altri canali ugualmente convenienti.

Il mercato

Dopo l’embargo sul carbone di Mosca, blocco deciso dall’Ue che entrerà in vigore a partire da metà agosto, i responsabili della società Ep Produzione hanno dichiarato di essere alla ricerca di altri paesi fornitori: si preparano ad acquistare il carbone in Oriente e nel Sud America per sostituire quello russo che oggi rappresenta quasi il 100% del combustibile fossile utilizzato a Fiume Santo. Lo hanno confermato nell’ultima riunione della commissione tecnica di controllo ambientale della centrale. Tempi e prezzi sono ancora da valutare. Nell’individuare il fornitore i costi e la qualità faranno la differenza. Anche il carbone è salito di prezzo passando da 50 a 250 dollari a tonnellata. «Di fronte alla pandemia i nostri impianti hanno continuato a garantire l’approvvigionamento energetico necessario al Paese – afferma Luca Alippi, ad di Ep Produzione – e la centrale ha confermato la loro funzione rilevante per il sistema elettrico, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e all’adeguatezza del sistema a fronte di situazioni di potenziale criticità». Così sarà anche per la crisi determinata dal conflitto in Ucraina.

I numeri

La centrale termoelettrica, ridotta a due gruppi in funzione con una potenza netta di 600 Mw, consuma circa 1 milione 500 mila tonnellate di carbone all’anno, il 95 per cento arriva dalla Russia, per il resto è autorizzata a effettuare la co-combustione, in percentuale del 5 per cento sull’apporto calorico, di biomasse vegetali vergini con il combustibile fossile. Quasi 20 navi all’anno ormeggiano nella banchina della diga foranea. Ieri l’ultima nave carboniera è approdata nel molo industriale di Porto Torres per cominciare le operazioni di scarico che hanno una durata di 12-15 giorni. Circa due carichi al mese da 75 tonnellate ciascuno. «Il carbonile, ovvero il deposito all’aria aperta, può contenere circa 300 mila tonnellate di materiale fossile – spiega Gian Franco Murtinu, segretario Filctem Cgil di Sassari – un limite da considerare, perché valutando che il collo di bottiglia è l’approvvigionamento con le carboniere, non si può pensare che la società possa fare scorte prima di agosto». L’utilizzo di questa fonte dovrebbe cessare nel 2028. Nella centrale attualmente lavorano 400 persone, tra posti diretti e indiretti. Nella fase di Phase out il rischio è che si riducano a 50 unità. Nella logistica dell’impianto del Nord Sardegna lavorano circa 40 addetti. «Ma fino a che non si costruirà il cavo elettrico sottomarino Tyrrhenian Link Sicilia-Sardegna e Sicilia-Campania – aggiunge Murtinu - non si potrà procedere allo spegnimento delle centrali a carbone».