La Cavalcata? Meglio a maggio 

La calma dopo la tempesta. Il lunedì che segue la Cavalcata Sarda, e le sue migliaia di protagonisti e spettatori, trascorre tra locali chiusi e un generale senso di vuoto. Orfani di grida, canti e incitamenti della sfilata, i ristoratori articolano un bilancio provvisorio. «Abbiamo avuto un boom fino alle 17 - riferisce Piero Muresu, proprietario del Caffè Accademia in via Torre Tonda - e all’ora di pranzo c’erano più di cento persone». Una marea di clienti da gestire con un organico straordinario: «Eravamo in cinque - ricorda la barista del Civico Caffetteria, pochi metri più sopra - e siamo andati avanti fino alle due del mattino». Gestendo una folla in continuo spostamento: «Di sera si sono perlopiù trasferiti in piazza d’Italia per seguire i balli sardi».

«Ci aspettavamo di più»

Una massa, per alcuni, non corposa come preventivato: «Ci eravamo preparati per un’invasione che non c’è stata», spiegano dal 100 Montaditos, situato proprio nello slargo principale cittadino. «Una cavalcata molto sottotono - conferma il dirimpettaio Davide Facci del Bidda Bar - bisognerebbe diluirla in un weekend com’era un tempo». Si aspettavano di più anche al Mit di via Roma: «Forse ci sono state un terzo - dichiara Gianluca - delle persone che speravamo». E che si ipotizzasse la marea umana è confermato anche dai buttafuori ingaggiati per l’occasione da diversi esercizi della zona: «Invece è andato tutto bene. Gli avventori sono stati molto educati». Di tenore più positivo gli esiti registrati dal ristorante G-poke, sempre in piazza d’Italia: «Siamo molto soddisfatti - affermano i dipendenti - eravamo pieni sia dentro che fuori». È la birra a svettare nella richiesta degli acquirenti: «Abbiamo venduto i dieci fusti di cui disponevamo, ognuno dei quali conteneva quaranta litri». La bevanda più gettonata in ogni bar e punto ristoro del perimetro dell’evento, resa disponibile anche all’esterno degli esercizi con le provvidenziali spillatrici.

Maggio o setembre?

Un consumo reso necessario peraltro dalle alte temperature di quest’anomala estate che non accenna a finire. «Qualcuno ha detto - riflette in merito Luca del 1998 in piazza Fiume - che sarebbe stato meglio organizzare la Cavalcata a maggio per avere più fresco. Ma pure quattro mesi fa faceva lo stesso caldo». «Settembre però non piace a nessuno - gli risponde a distanza la barista del Simà in via Roma - questa edizione non può proprio essere paragonata alle altre». Intanto si tirano le somme anche in piazza Tola dove, al contrario degli altri anni, si sono aperti i locali: «È una zona fuori dai giochi - continua Facci, gestore di un’altra attività - si è comunque lavorato più di un weekend normale». Ma al di là della diversità di vedute sulla quantità di presenze, tutti concordano sulla “boccata d’ossigeno” rappresentata dalla manifestazione per la salute delle imprese: «Ci vorrebbero altre cavalcate ».