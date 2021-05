La Catalogna elegge Aragonès  

Barcellona. «Un governo al servizio di tutti i cittadini della Catalogna e con un proposito chiaro: portare a termine l'indipendenza attraverso un referendum concordato con lo Stato». Sono gli obiettivi di Pere Aragonès, indipendentista moderato del partito Esquerra Republicana (Erc), appena eletto come nuovo presidente di una delle comunità autonome spagnole dal più alto peso strategico, economico e demografico per il Paese iberico. E per la quale si apre ora una nuova tappa, fatta anche di tante incognite dopo il duro impatto della pandemia (più di 14.000 morti e 600.000 casi, seconda regione più colpita dopo Madrid) e in attesa di capire come si svilupperanno i rapporti con il governo centrale, al netto delle promesse di dialogo espresse da entrambe le parti.

Il messaggio di Sanchez

«Congratulazioni a Pere Aragonès - ha scritto su Twitter il premier Pedro Sánchez – la vaccinazione, la ripresa economica senza lasciare indietro nessuno e il ricongiungimento fra catalani e tra i catalani e il resto degli spagnoli sono aspetti su cui bisogna lavorare insieme. Facciamo sì che sia possibile». Per l'elezione di Aragonès, arrivata a più di tre mesi dall'ultima tornata elettorale dopo lo stallo nelle negoziazioni tra i partiti, sono stati decisivi il sostegno di Junts per Catalunya - formazione dell'ex presidente fuggito in Belgio Carles Puigdemont, con cui Erc ha un accordo di coalizione - e della Cup, forza politica separatista di sinistra radicale.

L’avvertimento

«Il nostro appoggio non è un assegno in bianco», ha avvertito la deputata della Cup Dolors Sabates. Tutti gli altri hanno votato contro, nonostante l'appello pronunciato in Parlamento regionale dal neo-presidente per chiedere l'astensione a En Comú Podem, forza politica formata tra gli altri da Podemos (quest'ultimo socio di governo dei socialisti a livello nazionale). Per la portavoce di En Comú Jéssica Albiach, il no si giustifica con il fatto che il nuovo governo nasce «con osbolescenza programmata». «Sarò leale, ma questo governo non è quello di cui ha bisogno la Catalogna», aveva invece ammonito alla vigilia Salvador Illa, candidato del Partito Socialista di Sánchez, che ha vinto le ultime elezioni per numero di voti ma si è trovato subito senza gli appoggi sufficienti per essere eletto dopo il no di Erc a un'alleanza di centrosinistra.

RIPRODUZIONE RISERVATA