La castagna si mette in vetrina  

Si parte alle 18 del sabato, con l’apertura degli stand dei produttori di castagne, vino e altri prodotti enogastronomici, in via Roma, e alle 19 quella dei punti di ristoro. Tra una degustazione e l’altra, avrà inizio l’animazione e lo spettacolo dei Boes e Merdules di Ottana. Scelto dai più giovani con un sondaggio sui social, la serata si concluderà con la musica del gruppo Freevival hit parade band, in piazza Vittorio Emanuele.

Tutto pronto per la settima edizione della Fiera delle castagne, la seconda a firma Pro Loco, il 5 e il 6 novembre. Le castagne saranno selezionate una ad una per offrire ai visitatori il miglior prodotto possibile, in un’annata che ha sofferto la scarsità prolungata delle piogge. Nonostante questo, la Pro Loco di Lanusei ha messo in piedi un evento curato, che mira a soddisfare i gusti di tutti, coniugando tradizione e contemporaneità. La castagna sarà il pilastro della due giorni con qualche rivisitazione e innovazione.

Sabato

Saranno sette gli stand di degustazione, più due cantine, insieme ai rivenditori di castagne e di altri prodotti tipici del territorio. La castagna sarà protagonista tra ricette consuete e reinventate. Il tutto condito da buona musica, balli sardi e maschere tradizionali.

Domenica

Gli stand e i punti di ristoro riaprono anche la domenica, i primi alle 10.30 i secondi alle 12, per il pranzo. Da metà mattina, riparte anche l’animazione con l’esibizione del gruppo di organettisti itineranti di Michele Pirarba e Marco Piroddi con Tumborno Ilbonese. Non poteva mancare l’esibizione del gruppo folk di Lanusei. L’appuntamento è per le 16 con uno spettacolo garantito. La due giorni si conclude con i balli tradizionali di piazza e il gruppo Sonos in cumpanzia. Maria Antonietta De Cannas, presidente Pro Loco, anticipa. «Sarà una Fiera con un’attenzione particolare verso la tradizione e verso il territorio. Infatti vogliamo che sia la festa del prodotto del territorio, delle ricchezze che il nostro territorio offre. La fiera ricalca i modelli degli anni scorsi, ad eccezione per la parte dei convegni che quest'anno è saltata».

