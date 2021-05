La Cassazione boccia il ricorso della Geco 

Rigettato anche dalla Cassazione il ricorso del rappresentante legale della Geco srl, Leonardo Galleri, che aveva impugnato l’ordinanza di chiusura dell’impianto di smaltimento reflui di Magomadas, sigillato dalla Procura della Repubblica di Oristano nel luglio del 2020.

Il presidente della terza sezione della Corte di Cassazione, Vito Di Nicola, sentita la relazione del giudice Luca Ramacci e le ragioni del difensore Danilo Mattana, ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo fondate le ragioni del Tribunale della Libertà di Oristano, che il 22 dicembre 2020 aveva rigettato l'appello di Galleri contro il provvedimento del 21 ottobre 2020 con il quale il gip oristanese aveva respinto l'istanza di dissequestro dell’ impianto di trasformazione reflui, confermando le ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti e molestie olfattive.

Il ricorso

Nel suo ricorso la Geco avrebbe sottolineato l’insussistenza del reato per diverse ragioni: il materiale sversato, secondo la difesa, era già stato trasformato in concime (ammendante agricolo) e le emissioni odorigene contestate non sarebbero state misurate con strumenti attendibili ma basandosi solo sulle dichiarazioni dei residenti.

La Corte

Prima di addentrarsi nel merito della questione, il magistrato fa una premessa nel corso della quale dichiara il ricorso infondato a causa di una precedente rinuncia da parte della Geco all'istanza di dissequestro.

Poi, in un dispositivo lungo 17 pagine ricorda le varie contestazioni fatte alla Geco in materia di smaltimento illecito di reflui (7.013 tonnellate) ritenuti, al momento del loro sversamento sul terreno, ancora qualificabili come rifiuto e non come ammendante agricolo.

I fanghi

Nel corso delle considerazioni della Corte, emergono inoltre molti dubbi su quale fosse la funzione concreta di ammendate di un materiale fatto anche di "cemento, laterizi e frammenti plastici", dalla cui composizione “non emerge in alcun modo una effettiva destinazione all'utilizzo agronomico, risultando piuttosto la necessità, per la società del ricorrente, di liberasi dei fanghi ricevuti mediante il loro sversamento e, talora, interramento su terreni nella disponibilità della società medesima al fine di liberare le vasche che li contenevano per riceverne altri” che naturalmente portavano profitto alla società. La Cassazione ricorda inoltre che al tempo del provvedimento impugnato, l’ammendante “non era neppure regolarmente registrato presso il MIPAAF”, registro del ministero dell’Agricoltura, dove vengono catalogati tutti gli ammendati agricoli.

Emissioni

Secondo la Cassazione "la percezione di un determinato odore costituisce il risultato della liberazione da una determinata materia di prodotti volatili, come tali percepibili all'olfatto e in grado di produrre molestie olfattive" e danni alla salute. I giudici fanno quindi riferimento all’inquinamento atmosferico e alle tante leggi volte a quantificarlo e contenerlo. Quindi concludono che “le emissioni odorigene provenienti dall'insediamento della Geco che offendevano e molestavano gli abitanti di Magomadas, accertate attraverso dichiarazioni delle persone informate e la diretta percezione della polizia giudiziaria, sono sicuramente idonee a dimostrare la sussistenza del reato”. Le argomentazioni del Tribunale di Oristano quindi risultano, secondo la Corte, “adeguate e giuridicamente corrette”. Per questo motivo il ricorso è stato rigettato e la Geco condannata al pagamento delle spese legali. (a.r.)

