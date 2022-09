La caserma è ultimata ma resta chiusa 

«La caserma è composta da due zone», rivela la prima cittadina, «una operativa e due alloggi per gli ufficiali. In questi giorni ci sono arrivati i primi nulla osta e quindi sembrerebbe imminente il trasferimento dagli uffici di Via di Vittorio alla nuova sede di via Tripoli». Se nei prossimi giorni dovesse arrivare anche quello demaniale, gli uomini della logistica dell’Arma inizieranno a montare mobili e sistemi informatici. «In base alle interlocuzioni con o vertici dei Carabinieri e con la Prefettura», annuncia la sindaca Secci, «si dovrebbe aumentare il numero dei carabinieri dagli attuali 11 a 16 unità. Per noi si tratta di una presenza fondamentale per garantire piu sicurezza ai cittadini e allo stesso tempo un servizio più efficiente e continuativo».

Le telecamere all’esterno sono piazzate, l’edificio terminato. Tutti quelli che passano da settimane in via Tripoli vedono che ormai nell’ex asilo i lavori sono finiti, ma di militari nemmeno l’ombra. A spiegare quello che sta succedendo è la sindaca, Paola Secci. «La realizzazione della caserma», chiarisce, «ha avuto un iter lungo e complesso, visto che abbiamo confrontarci costantemente con la Prefettura, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e il Demanio. I lavori in capo al Comune sono terminati già dalla scorsa Primavera, ora manca solo l'ultimo passaggio con il Demanio che firmerà il contratto di locazione. Proprio questo atto determinerà la durata stessa del contratto e l'affitto annuo che si dovrà essere corrisposto al Comune». Insomma, terminato il cantiere, dopo le ispezioni estive, nei giorni scorsi l’Arma ha notificato in Municipio il via libera, ma manca sempre quello demaniale che consentirà di arredare gli uffici e trasferire il luogotenente Riccardo Pirali ed i suoi uomini.

La caserma di via Tripoli è ormai ultimata da mesi, ma resta chiusa perché manca ancora il via libera definitivo del Demanio. Un intoppo che non solo impedisce l’arrivo di un numero sufficiente di militari, ma preoccupa anche i tanti donatori dell’Avis di Sestu, visto che dall’apertura della nuova stazione dell’Arma dipende anche il futuro del centro prelievi. Quello di via Piave, aperto da vent’anni, dovrà essere chiuso perché il complesso “ex combattenti” di cui fa parte è destinato a diventare un auditorium della musica con sala polifunzionale.

La caserma di via Tripoli è ormai ultimata da mesi, ma resta chiusa perché manca ancora il via libera definitivo del Demanio. Un intoppo che non solo impedisce l’arrivo di un numero sufficiente di militari, ma preoccupa anche i tanti donatori dell’Avis di Sestu, visto che dall’apertura della nuova stazione dell’Arma dipende anche il futuro del centro prelievi. Quello di via Piave, aperto da vent’anni, dovrà essere chiuso perché il complesso “ex combattenti” di cui fa parte è destinato a diventare un auditorium della musica con sala polifunzionale.

L’annuncio

Le telecamere all’esterno sono piazzate, l’edificio terminato. Tutti quelli che passano da settimane in via Tripoli vedono che ormai nell’ex asilo i lavori sono finiti, ma di militari nemmeno l’ombra. A spiegare quello che sta succedendo è la sindaca, Paola Secci. «La realizzazione della caserma», chiarisce, «ha avuto un iter lungo e complesso, visto che abbiamo confrontarci costantemente con la Prefettura, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e il Demanio. I lavori in capo al Comune sono terminati già dalla scorsa Primavera, ora manca solo l'ultimo passaggio con il Demanio che firmerà il contratto di locazione. Proprio questo atto determinerà la durata stessa del contratto e l'affitto annuo che si dovrà essere corrisposto al Comune». Insomma, terminato il cantiere, dopo le ispezioni estive, nei giorni scorsi l’Arma ha notificato in Municipio il via libera, ma manca sempre quello demaniale che consentirà di arredare gli uffici e trasferire il luogotenente Riccardo Pirali ed i suoi uomini.

La caserma

«La caserma è composta da due zone», rivela la prima cittadina, «una operativa e due alloggi per gli ufficiali. In questi giorni ci sono arrivati i primi nulla osta e quindi sembrerebbe imminente il trasferimento dagli uffici di Via di Vittorio alla nuova sede di via Tripoli». Se nei prossimi giorni dovesse arrivare anche quello demaniale, gli uomini della logistica dell’Arma inizieranno a montare mobili e sistemi informatici. «In base alle interlocuzioni con o vertici dei Carabinieri e con la Prefettura», annuncia la sindaca Secci, «si dovrebbe aumentare il numero dei carabinieri dagli attuali 11 a 16 unità. Per noi si tratta di una presenza fondamentale per garantire piu sicurezza ai cittadini e allo stesso tempo un servizio più efficiente e continuativo».

L’emergenza Avis

C’è poi da risolvere il problema dell’associazione donatori di sangue, a cui il Comune ha dato lo sfratto da via Piave. «In questi mesi», conclude la prima cittadina Paola Secci, «abbiamo dialogato con l’Avis comunale che avrà in utilizzo gli stessi locali che lasceranno i carabinieri in via Di Vittorio. Questo spostamento si è reso necessario perché nella sede degli ex Combattenti nascerà il tanto atteso spazio multifunzionale che ospiterà le attività culturali, musicali e teatrali. L'inizio dei lavori della Casa della Cultura è previsto per luglio 2023. Troveremo una soluzione con largo anticipo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata