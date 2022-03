La casa per aiutare genitori e figli 

Il progetto - presentato ieri nell’ex Convento dei Cappuccini - rientra nell’ambito del Plus Quartu-Parteolla, gestito dalla Fondazione Polisolidale onlus di Sinnai, con il sostegno di Anci Sardegna, Regione e Comune. Centro di fatto attivo nella sede di via Vespucci - nei locali della scuola primaria - già da qualche settimana. Gli incontri con le famiglie già prese in carico ha fatto emergere le prime emergenze in città: c’è chi ha perso il lavoro e ha riversato le proprie frustrazioni in casa, madri sole alle prese con figli adolescenti e fragili, ma anche giovani coppie che aspirano a diventare una famiglia, genitori in crisi, e mamme e papà che hanno bisogno di informazioni e supporto nell’inserimento del proprio figlio all’asilo nido.

Apre ufficialmente le porte il centro per le famiglie quartesi, rivolto a un bacino potenziale di 30mila nuclei residenti in città. «Un ulteriore tassello nella rete dei servizi rivolti alle famiglie, lì dove pandemia e lockdown hanno lasciato strascichi che in molti casi rischiano di sfociare in drammi», il commento dell’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

Sostegno psicologico, consulenza legale, ma anche mediazione familiare, percorsi di accompagnamento all’affido e all’adozione, e uno spazio di ascolto per genitori e figli - minori - in difficoltà.

Di cosa si tratta

L’assessore

Tante anche le richieste di coppie quartesi che vogliono adottare un bimbo e chiedono di essere aiutate. «Il centro per le famiglie sarà uno spazio d’ascolto su tutto quello che riguarda genitorialità, infanzia, adolescenza», ha spiegato l’assessore Camboni. «Il progetto è tarato in base alle esigenze del territorio: una di queste è la presenza di tante coppie che vogliono o che hanno già deciso di intraprendere il percorso di affido o adozione di un bambino, e hanno bisogno di essere sostenute e accompagnate con interventi specifici». Progetto sostenuto dalla direttrice dell’Anci Sardegna, Daniela Sitzia, presente all’incontro di ieri, con il dirigente delle Politiche sociali in Regione Giovanni Deiana, e insieme ad Antonello Caria della Fondazione Polisolidale.

Come funziona

A disposizione un’équipe multidisciplinare di professionisti specializzati: psicologi, pedagogisti, educatrici, consulenti legali, mediatrici familiari e assistenti sociali. Il servizio - che durerà in tutto due anni, per un totale di 3mila ore a disposizione - sarà attivato tramite gli uffici dell’assessorato alle Politiche sociali.

Ora si lavorerà sull’emergenza, ma l’obiettivo è puntare sulla prevenzione dei disagi fra i giovani e nelle famiglie. «L’uso di alcolici è in aumento, così come le situazioni aggressività», ha sottolineato l’assessore, «il progetto servirà anche per dare risposte a questi problemi». Prevenzione che si allarga anche sul fronte del bullismo, un altro fenomeno in aumento dopo la pandemia. «Con l’assessorato alla Pubblica istruzione stiamo studiando dei progetti mirati per le scuole», ha concluso Camboni.

