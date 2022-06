La casa di Mirella Mibelli aprirà al pubblico 

Nata ad Olbia nel 1937, Mirella Mibelli si è diplomata a Roma nell’Istituto d’Arte Zileri, e ha studiato a Salisburgo, nella scuola del vedere diretta da Oskar Kokoschka. Poi il matrimonio, che l’ha portata ad appendere tele e pennelli al chiodo. Ma non è durato. Molto presto ha ripreso la sua arte, diventando docente al Liceo Artistico di Cagliari in piazzetta Dettori, e organizzando tante mostre.

A Pirri, in una viuzza, dietro a un cancello di legno sorge una casa, apparentemente come tante; stile campidanese, un piccolo giardino. Basta però entrare, per trovarsi immersi in un universo di colori e di emozioni. Il mondo di Mirella Mibelli, una delle più grandi pittrici sardi. Mancata nel 2015, amata da tutti, ora i figli e gli amici vogliono farne rivivere la memoria.

Il catalogo

«Stiamo catalogando le sue opere, con l’aiuto dell’Università di Cagliari e di Francesco Tedeschi, docente all’Università Cattolica», spiega Mario Palomba, 59 anni, amico di famiglia, che con i figli di Mirella, Alberto e Paolo Massidda, 61 e 59 anni, ha creato l’Archivio Mirella Mibelli. «È stata una donna molto forte, che ha fatto tutto ciò che desiderava», ricorda Alberto, «per lungo tempo ha messo da parte il suo talento, ma la passione era troppo grande». Mentre Mario dice: «Era molto accogliente, la sua casa era sempre aperta, ed è stata un ritrovo di amici, artisti».

Nata ad Olbia nel 1937, Mirella Mibelli si è diplomata a Roma nell’Istituto d’Arte Zileri, e ha studiato a Salisburgo, nella scuola del vedere diretta da Oskar Kokoschka. Poi il matrimonio, che l’ha portata ad appendere tele e pennelli al chiodo. Ma non è durato. Molto presto ha ripreso la sua arte, diventando docente al Liceo Artistico di Cagliari in piazzetta Dettori, e organizzando tante mostre.

L’amore per la natura

«Era innamorata dei colori della natura», ricorda Paolo, «e prima di dipingere faceva sempre un attento studio». Ha sempre usato l’acquerello: una pittura per “ragazze di buona famiglia”, come, disse scherzosamente a Raffaella Venturi, critica d’arte e giornalista per L’Unione; in realtà, “gode di una naturale bellezza, le trasparenze lo rendono bello». «Nostra madre», continua Alberto, «ha lasciato oltre seicento opere, alcune delle quali vendute»; ma molte sono qui, accumulate nel suo studio. Ci è stata la fase figurativa, espressa ritraendo animali, donne, vedute. Ma le bastavano anche un paio di pennellate per raffigurare un’onda del mare. E poi quella astratta: «Lei diceva che l’astratto non vuol dire qualcosa di preciso, ma è una composizione di colori e forme».

La fase della malattia

E nell’ultima fase ritratti meravigliosi, anche nudi, di donne bellissime, ma col volto scimmiesco. È la sua risposta alla malattia terribile, la sclerosi multipla: «Il mio mostro, la mia scimmia», così la chiamava in un quaderno ricco di annotazioni e disegni che Mario Palomba mostra con emozione; come quelli di una bellissima donna, molto simile a Mirella, che pagina dopo pagina si deforma nelle fattezze: «La malattia che porta a non riconoscersi più». Entrare nella casa di Mirella è un regalo, come entrare nella sua vita. Tutto è rimasto come se fosse appena uscita. Palomba apre il suo armadio, mostrando abiti colorati e meravigliosi: «Lei era così, solare, allegra, un’artista in tutto».

La casa-museo

Il futuro per questa artista è appena cominciato: «Vogliamo ricostruire il rapporto di Mirella con la città. Stiamo lavorando col Comune, ci saranno mostre, entro il 2022. E poi stiamo dialogando con Imago Mundi e Consorzio Camù, per rendere accessibile la sua casa in occasione di Monumenti Aperti».

