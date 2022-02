«La Casa della salute dimenticata»  

«Circa due anni fa, prima della pandemia», proseguono i consiglieri, «abbiamo presentato un’interpellanza in cui, preoccupati per l’assenza di una guardia medica a Monserrato e vista la situazione disastrosa di quella di Pirri, chiedevamo al sindaco quando sarebbero partiti i lavori: sono passati quattro anni dalla stipula del contratto e del cantiere neanche l’ombra». Gli interventi di restauro, riqualificazione e adeguamento della struttura spettano all’Ats, che dovrebbe anche occuparsi della custodia e della conservazione dello stabile. «Siamo molto preoccupati perché i lavori non decollano», aggiungono Picciau e Zucca. «Inoltre ci piacerebbe sapere a cosa questa amministrazione ha intenzione di destinare la parte della struttura che resterà in capo al Comune. Se si ha in mente di destinarlo ad associazioni di volontariato, ambulatori medici oppure se sono cambiate le idee iniziali».

«C’è un ritardo di ben 28 mesi rispetto all’inizio dei lavori. Ci piacerebbe capire da che cosa è stato causato», incalzano Picciau e Zucca. I consiglieri ricordando che a febbraio del 2018, dopo l’accordo stipulato quattro anni prima, era stato firmato un contratto tra l’amministrazione locale, l’Ats e la Regione: la struttura di via delle Gardenie avrebbe ospitato la Casa della Salute, un ambulatorio medico con i servizi essenziali destinati a tutta la Città Metropolitana di Cagliari. La convezione prevede che il piano terra resti a uso esclusivo del comune di Monserrato, mentre il primo piano è destinato all’Ats per ospitare diversi servizi: un centro di salute mentale, la postazione del 118, uno sportello per volontari, un ambulatorio di neuropsichiatria infantile e il centro vaccinazioni.

Immersa in un giardino trascurato, la Casa della Salute di via delle Gardenie è sempre abbandonata e dimentica. Costruita a metà degli anni Ottanta sarebbe dovuta diventare una scuola. Diversi i finanziamenti arrivati a Monserrato negli ultimi trent’anni che hanno permesso alle amministrazioni di completare una struttura dai 3.200 metri quadri di superficie interna e un giardino da 6.500 metri quadri. A oggi, però, i cancelli sono ancora chiusi e a riaccendere i riflettori sulla destinazione della struttura sono i consiglieri di minoranza Valentina Picciau e Andrea Zucca, che chiedono al sindaco Tomaso Locci se ha intenzione di attivare la convenzione firmata ormai quattro anni fa con l’Ats.

Le domande

Le ermgenze

«Circa due anni fa, prima della pandemia», proseguono i consiglieri, «abbiamo presentato un’interpellanza in cui, preoccupati per l’assenza di una guardia medica a Monserrato e vista la situazione disastrosa di quella di Pirri, chiedevamo al sindaco quando sarebbero partiti i lavori: sono passati quattro anni dalla stipula del contratto e del cantiere neanche l’ombra». Gli interventi di restauro, riqualificazione e adeguamento della struttura spettano all’Ats, che dovrebbe anche occuparsi della custodia e della conservazione dello stabile. «Siamo molto preoccupati perché i lavori non decollano», aggiungono Picciau e Zucca. «Inoltre ci piacerebbe sapere a cosa questa amministrazione ha intenzione di destinare la parte della struttura che resterà in capo al Comune. Se si ha in mente di destinarlo ad associazioni di volontariato, ambulatori medici oppure se sono cambiate le idee iniziali».

Il dialogo

Dall’altra parte il sindaco Locci rassicura che le interlocuzioni tra la sua amministrazione e l'Ats continuano e che l’obiettivo è portare a termine il progetto della Casa della salute. «Mi fa sorridere che chi ha rotto il vaso chieda ora conto a me. Quando sono decaduto nel 2018 si è interrotto il dialogo con la Regione, per un anno poi non si è fatto nulla. Nel 2019 ho ripreso in mano la partita e abbiamo salvato sia i finanziamenti sia l’accordo», replica Locci.

