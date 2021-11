La casa confiscata torna ai padroni 

In primo grado a Lanusei il giudice aveva confiscato il terreno e l’abitazione abusiva costruita a Su Presentau, nella Marina di Sarrala. Giovanni Melis, originario di Tertenia, e la moglie Anna D’Aversano, hanno impugnato il provvedimento alla Corte d’Appello di Cagliari che mercoledì ha accolto il ricorso dell’avvocato Salvatore Fanni e cancellato l’atto di confisca. Il bene torna dunque nelle disponibilità dei legittimi proprietari, che nel 2018 erano stati prosciolti dal reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione. Decisive le disposizioni adottate a giugno 2018 dalla Grande Camera della Corte europea che ritengono sproporzionata la misura della confisca rispetto all’esigenza di garantire i diritti dei proprietari.

La vicenda

Nel 2005 Giovanni Melis, 62 anni, emigrato a Modena dove lavora come operaio, e la moglie Anna D’Aversano (58) avevano acquistato un lotto di terreno frazionato a Sarrala, in un’area a totale destinazione agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico. Un angolo di paradiso vista sul mare in cui trascorrere le vacanze. Per l’operazione immobiliare si erano affidati a un’impresa del posto che avrebbe fornito l’immobile chiavi in mano. Nel 2012 erano stati indagati dalla Procura di Lanusei per il reato di lottizzazione abusiva in concorso. Un procedimento durato fino a novembre 2018, quando però il reato era già scivolato in prescrizione. Al Tribunale di Lanusei, sovvertendo la linea indicata dai giudici di Strasburgo qualche mese prima, il magistrato pur riconoscendo la causa di non punibilità per via della prescrizione, aveva ritenuto comunque legittima la giurisprudenza italiana secondo la quale, nel reato di lottizzazione abusiva, anche in caso di sentenza di proscioglimento si sarebbe dovuta applicare la misura della confisca quando durante il processo fossero emersi quegli elementi costitutivi del reato.

Sentenza ribaltata

Alla luce del provvedimento piuttosto gravoso, i coniugi hanno impugnato la sentenza in Appello. Quel che è certo, in attesa di conoscere le motivazioni del dispositivo che verrà depositato entro un mese, è che il giudice Paolo Costa, accogliendo le richieste della difesa, ha ribaltato la sentenza di primo grado cancellando il provvedimento di confisca.