La carica dei no vax negli uffici 

«Non mi aspettavo un numero così alto di non vaccinati in Sardegna – commenta Francesca Ticca - Sono a conoscenza di alcuni problemi legati a qualche lavoratore che resiste rispetto alla vaccinazione e proprio per questo stiamo ottenendo delle convenzioni con le categorie per poter avere un costo del tampone basso. Però ritengo fondamentale che si debba insistere con un’informazione corretta e capillare anche perché il vaccino è la strada che sta portando l’Italia ad avere queste aperture e la Sardegna ad avere parametri Covid sotto la media nazionale. Detto questo ribadisco: il Governo doveva avere il coraggio di istituire l’obbligo vaccinale. Anche perché la libertà individuale è sacrosanta sino a quando non danneggia gli altri».

La Cgia di Mestre ha calcolato quanti sono i lavoratori no vax. Nell’Isola, escludendo chi non può fare i vaccini per motivi di salute e chi la busta paga non ce l’ha, gli occupati senza neanche la prima dose sono 68mila, il 12,5% della forza lavoro. «Ma come mai gli imprenditori non hanno denunciato alcun problema organizzativo?», si chiedono dagli uffici della Cgia.

Il 16% dei sardi che ancora non si è presentato negli hub qualche preoccupazione la desta. Sono poco meno di 240mila le persone non ancora vaccinate, e un quarto di questi sono lavoratori. «Un numero davvero altissimo e inaspettato», commenta la segretaria regionale della Uil, Francesca Ticca. E qualche problema si crea anche nel mondo del lavoro, con un boom di certificati medici e di assenze ingiustificate. «Per fortuna però la stragrande maggioranza ricorre al tampone», puntualizza il numero uno di Ance Sardegna, Pierpaolo Tilocca.

Lo studio

«Ancora tanti no vax»

Boom di tamponi

Giorgio Delpiano, numero uno di Confapi Sardegna, è a conoscenza di alcuni problemi sorti nelle imprese associate, «anche se sono tutte di piccole dimensioni quindi esiste un rapporto di familiarità tra dipendenti e titolari che porta a risolvere i problemi. Certo, ci sono molti certificati medici questo periodo e inoltre qualcuno al lavoro non si è presentato ma la maggioranza di coloro che non sono vaccinati vanno avanti a tamponi ogni due giorni. E lo fanno pagando di tasca, anche se sono tante le imprese che si sono rese disponibili ad abbassare i costi. Però nel nostro mondo è difficile rinunciare al personale ed è per quello che si sta verificando questo boom di tamponi per avere il Green pass, un aumento che onestamente non ci aspettavamo».

La lettera

Giorgio Delpiano racconta un episodio «per fortuna il solo, di un lavoratore no vax che ha inviato all’impresa una lunga lettera in cui spiegava i suoi motivi citando Costituzione e leggi, credo scritta da un legale e infarcita di informazioni poco scientifiche. Ma alla fine comunque si rendeva disponibile a fare i tamponi sino a dicembre».

«Poche criticità»

«Noi non siamo venuti a conoscenza di problemi legati alla presenza di no vax nelle aziende. In linea generale però va sottolineato che la stragrande maggioranza delle nostre imprese si è organizzata per tempo per effettuare tamponi ai dipendenti – afferma Pierpaolo Tilocca che guida l’Associazione nazionale dei costruttori edili della Sardegna – E poi noi, avendo lavorato anche nei periodi più duri, diciamo che forse abbiamo acquisito una coscienza del problema maggiore rispetto ad altri. La stragrande maggioranza dei lavoratori del comparto sono vaccinati, ad esempio. Forse l’unica criticità della quale sono venuto a conoscenza riguarda qualche lavoratore che per le sue patologie non poteva essere vaccinato ma il medico invece non ha voluto derogare per cui adesso è costretto ad eseguire i tamponi».

I problemi

«La presenza dei no vax nel nostro settore ha creato qualche problema ma sono davvero molto limitati - sottolinea invece Fabio Onnis, presidente regionale di Confcooperative - Nelle cooperative che si occupano di servizi alle persone gli addetti erano già vaccinati ben prima che entrasse in vigore il Decreto sull’obbligo del Green pass. Nelle altre, ad esempio nelle coop agricole o della pesca, qualche problema si è registrato ma davvero in forma molto limitata anche perché la stragrande maggioranza dei lavoratori ha accolto con favore la vaccinazione».

