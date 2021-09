La carica dei 500 a Cagliari 

Il 24 saranno cinquecento. o forse più. «Giovani e anziani, studenti e lavoratori tutti uniti e arrabbiati» per dire - con i decibel al massimo – che questa non è la sanità pubblica che Oristano merita, e sollevare un argine robusto allo sfascio sempre più vicino.

Anestesisti

Solo un numero per capire di che cosa si parla. Nel 2016 gli anestesisti al San Martino di Oristano erano 32, tre anni fa sono scesi a 23 e adesso nell’ospedale top della provincia sono rimasti in 15 più il direttore dottor Augusto Cherchi e due specializzande che devono correre tra cinque sale operatorie (ortopedia, chirurgia, urologia, ostetricia e endoscopia) . Forse non erano in soprannumero prima ma di certo sono sotto organico adesso. Tanto è vero che la direzione ha invitato gli anestesisti ad occuparsi prima di tutto delle sedute chirurgiche legate alle emergenza.

Liste d’attesa

I pazienti in attesa di altri interventi “ordinari” ma che ordinari proprio non sono, dovranno pazientemente attendere il turno che arriverà quando arriverà. «Prima si facevano 30 sedute operatorie a settimana, adesso se capitano urgenze si fa il pieno. Il reparto di ortopedia, fino a due anni fa fiore all’occhiello del San Martino e ai primi posti a livello nazionale per rispetto delle linee guida, è in caduta libera. Per dirne un’altra anche i malati oncologici soffrono e aspettano: assurdo, accusa Gisella Masala del Comitato per il diritto alla Salute. Ancora.

Pronto soccorso

In Pronto soccorso ci sono due medici mattina e sera e uno solo di notte. Se capita la disgrazia di un codice rosso che si aggiunge ad uno giallo, verde e bianco al San Martino si fa Natale. Il problema, ripetono all’Asl, è il solito: mancano i medici, qui come nel resto d’Italia. Gisella Masala risponde con una domanda: ma quelli che ci sono come e dove sono dislocati, le altre Assl sarde soffrono quanto Oristano? Siamo certi che a Cagliari o nel Nord per esempio si registra una carenza di medici anestesisti come a Oristano? Noi abbiano qualche dubbio e il 24 dobbiamo togliercelo».

Ridistribuzione

Il Comitato anticipa uno dei temi, anzi il tema dei temi al centro della calata a Cagliari dell’esercito oristanese: la ridistribuzione delle risorse. «È vero che medici non se ne trovano ma è giusto che la redistribuzione territoriale venga fatta tenendo conto delle esigenze di tutti i territori senza penalizzare ulteriormente i piccoli ospedali che rischierebbero di chiudere», dice Maria Carmela Marras, attivissima del Comitato Anche Giampiero Sulis, responsabile provinciale del Cimo, punta a riequilibrare le forze in campo «perché se a soffrire più di tutti fosse Oristano, come purtroppo temiamo, il problema è politico e spetta ai politici difendere il territorio che li ha espressi».

La protesta

Il 24 a Cagliari gli 83 sindaci della Provincia marceranno compatti, fascia tricolore a tracolla per tentare di evitare il tracollo sanitario.

«La pazienza è finita», sbotta il sindaco della capitale Andrea Lutzu. Gisella Masala e il responsabile del sindaco Cimo Giampiero Sulis ricordano che la richiesta del Comitato all’assessore regionale alla sanità di «mandare qualcuno a Oristano» è rimasta senza risposta.

«Ci riproviamo e una volta per tutte dovranno darci risposte chiare e definitive. Una soprattutto: allontanare per sempre l’idea che si sta facendo sempre più forte e cioè che Oristano possa diventare marginale nella sanità pubblica sarda a vantaggio di altri territori».

Non passeranno, giurano.

