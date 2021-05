La carica degli “chef” ambulanti 

Hamburger, sushi, panini con wurtsel e cipolle, frittura di pesce. E ancora gelati, caffè, torrone, toast, dolci vari, raffinati calici di vino. Cibo nomade, su quattro ruote, in alcuni casi anche a chilometro zero. Comunque, cibo di qualità. Il Comune va incontro a caddozzoni , street fooder, artigiani (del gelato, del torrone, dei dolci), bloccati dalla pandemia, e vara nuove regole, valide solo fino al 31 ottobre, per l’occupazione del suolo pubblico. Per 10 ore al giorno per 10 giorni consecutivi, nelle strade indicate dal Comune, e tassativamente quelle, si potrà vendere cibo da strada. «Il provvedimento è in deroga e ha validità solo per l'emergenza Covid», di norma i camion bar possono occupare il suolo pubblico per due ore, spiega Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Si tratta di un provvedimento che era necessario per dare un aiuto a quelle categorie di lavoratori più colpite in questo momento di emergenza», aggiunge.

La novità

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: provare a dare risposta a chi, per colpa del Covid, da un anno ha lavorato poco o nulla e, allo stesso tempo, valorizzare alcune zone della città. Fermo restando che sono escluse le strade del centro, la lista di quelle ammesse va da Su Siccu a Terramaini, da Marina Piccola a Piazza Giovanni, fino a via Cadello e viale Europa. «Siamo al fianco delle attività produttive», dice Roberto Mura, capogruppo Psd’az in consiglio. «Il nostro obiettivo è aiutarle a ripartire e con questo provvedimento vogliamo valorizzare aree della città che hanno già un grande potenziale», aggiunge. Tra le ipotesi, si valuta anche la possibilità di viale Buoncammino ma essendo una zona tutelata occorrerà l’ok della Soprintendenza. «Potrebbe essere importante anche questa strada proprio nell’ottica della valorizzazione di una zona importante della città», dice ancora Mura. «La scelta del Comune va nella direzione giusta », spiega Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. «In questo modo si creano servizi in zone scoperte della città. L’importante è partire poi si potrà aggiustare il tiro, se necessario», aggiunge.

Il cibo su camion

Sebbene il cibo viaggi su dei camion, il nuovo provvedimento non contempla soltanto i classici caddozzoni ma anche i protagonisti della street food, che sono, sempre di più, giovani che scelgono questa professione e puntano sulla qualità dei prodotti, sulla loro origine e sul loro trattamento; cuochi, se non chef, ma anche produttori e ricercatori. L’obiettivo finale non è solo quello di sfamare, ma di servire piatti buoni, sani, controllati. E di farlo con tutto l’occorrente: dai tovaglioli ai piatti, dai bicchieri al menu, fino al “locale”, cioè ai mezzi motorizzati (ecosostenibili).

I protagonisti

Soddisfatti i titolari di camion bar. «È una bella notizia», dice Pino Fiorelli, titolare di Buggy gelateria. Lui ha trasformato un vecchio furgoncino degli anni Sessanta della Volkswagen in uno straordinario mezzo in cui, a Terramaini, serve gelati, «artigianali, naturalmente, bibite e caffè. Dopo un anno difficilissimo, per noi questo provvedimento è una manna dal cielo. Farò subito la richiesta al Comune», dice ancora. Come Pino, Gigliola Usai che prepara street food in chiave sarda. «Poter lavorare per dieci ore consecutive senza l’obbligo di spostarci ogni due è una grande opportunità. Poter contare su strade un po’ più centrali aiuterebbe ancora di più, ma in questo momento è importante avere la certezza di poter lavorare». Il concetto lo ribadisce Miki Misuno, di Yatai, che col marito Fabrizio serve cibi giapponesi. «Faremo richiesta», dice. «Perché dopo un anno senza lavoro, è un’ottima opportunità».

