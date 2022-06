La cardiologia pediatrica compie 30 anni 

La Cardiologia pediatrica nasce nel 1992, quando Valentino Martelli (all'epoca direttore di cardiochirurgia) creò il progetto col direttore sanitario Franco Meloni. Dall’attività ambulatoriale, nel 1998 si passò a una struttura all'interno del reparto di pediatria, mentre nel 2002 (sempre grazie al lavoro di Meloni) divenne reparto dedicato in un ramo dell'ospedale in disuso. Dal 2013, infine, è diventata una struttura complessa. «È un reparto tutto formato a Cagliari e ho l'orgoglio di poter dire di aver avuto un ruolo nella sua formazione», ha detto Roberto Tumbarello, direttore dal 1997. «Negli anni c'è stata una crescita esponenziale del coefficiente di difficoltà delle procedure e dei casi trattati: abbiamo lavorato molto sullo sviluppo della connettività, potendo gestire i pazienti anche in altri centri e permettendo loro di non avere praticamente liste d'attesa, venendo operati dal miglior chirurgo di quella specifica branca. Non li abbiamo mai abbandonati, ma sempre supportati».

Una struttura medica all’avanguardia che ha salvato centinaia di bambini sardi evitando loro i viaggi della speranza. La cardiologia pediatrica dell'ospedale Brotzu, un'eccellenza della sanità sarda, compie trent'anni.

E ieri ha celebrato la ricorrenza dell'inizio delle attività del reparto, punto di riferimento non solo regionale che dal 1992 segue pazienti di tutte le età, data l'alta presenza di cardiopatie congenite nell'Isola. «In questi anni ha svolto un lavoro di grandissima importanza per la vita dei pazienti di tutta la Sardegna», il messaggio del presidente della Regione, Christian Solinas. «Una terra, la nostra, dove, anche a causa dell'insularità, così come accade per altre patologie, l'incidenza delle cardiopatie congenite è particolarmente elevata».

Un successo

La Cardiologia pediatrica nasce nel 1992, quando Valentino Martelli (all'epoca direttore di cardiochirurgia) creò il progetto col direttore sanitario Franco Meloni. Dall’attività ambulatoriale, nel 1998 si passò a una struttura all'interno del reparto di pediatria, mentre nel 2002 (sempre grazie al lavoro di Meloni) divenne reparto dedicato in un ramo dell'ospedale in disuso. Dal 2013, infine, è diventata una struttura complessa. «È un reparto tutto formato a Cagliari e ho l'orgoglio di poter dire di aver avuto un ruolo nella sua formazione», ha detto Roberto Tumbarello, direttore dal 1997. «Negli anni c'è stata una crescita esponenziale del coefficiente di difficoltà delle procedure e dei casi trattati: abbiamo lavorato molto sullo sviluppo della connettività, potendo gestire i pazienti anche in altri centri e permettendo loro di non avere praticamente liste d'attesa, venendo operati dal miglior chirurgo di quella specifica branca. Non li abbiamo mai abbandonati, ma sempre supportati».

I numeri

L'équipe di cardiologia pediatrica è formata da 10 cardiologi, la psicologa Sabrina Montis, il coordinatore infermieristico Giovanni Carlo Mura e 5 infermieri. Segue circa 9.000 pazienti con diagnosi di cardiopatia congenita, di cui oltre 2.500 adulti in molti casi ben oltre i 18 anni. Questo perché, per la loro condizione, necessitano di essere monitorati tutta la vita dai cardiologi pediatrici. Il reparto inoltre effettua circa 500 valutazioni prenatali all'anno e 2.000 nuove prime valutazioni. Fra gli ospiti dell'incontro, oltre al presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, anche l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, che nel suo intervento ha risposto al ministro della Giustizia Marta Cartabia: «Ha manifestato la sua preoccupazione per il sistema sanitario, ma le ho ricordato che deve a tutte le regioni 3,8 miliardi di spese Covid mai ristorate. Senza risorse far sanità è complicato».

Gli sviluppi

Cardiologia pediatrica è fra le branche della medicina di maggior sviluppo negli ultimi 50 anni. Il reparto del Brotzu è all'avanguardia, con molte tecnologie donate da enti e organismi anche tramite raccolte fondi. Di recente le sale sono state rinnovate grazie al Progetto Arcobaleno, realizzato dall'artista sardo Giorgio Casu. Ha inoltre sviluppato terapie non convenzionali, fra cui counseling psicologico, ipnosi e pet therapy. E a breve avrà un robot per seguire i pazienti. «Sono fiero di aver dato un contributo all'inizio di questo percorso», il saluto del dottor Piero Abbruzzese, noto cardiochirurgo pediatrico.

