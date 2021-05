La capitale dello smart working 

È cominciato sottovoce, nei giorni del primo lockdown. Giovani laureati e non sono arrivati, o tornati, a Cagliari, continuando a lavorare da remoto per aziende del nord del paese o estere. Dopo un anno, quella che all’inizio sembrava una dimensione micro, oggi sta diventando un fenomeno: southworking lo hanno chiamato, ovvero il rientro dei lavoratori del Mezzogiorno grazie allo smart working. Il capoluogo sta tornando ad attrarre capitale umano, anche da città europee o dal resto del mondo, non solo offrendo un pc vista mare, ma nuovi servizi, consumi e cultura. «È così», conferma Alice Soru, ceo di Open Campus, la società che attraverso coworking, accademy ed eventi accompagna le aziende verso l’innovazione digitale. «Oggi la nostra community si sta popolando non solo di freelance e piccole start-up, come eravamo abituati a vedere, ma anche di lavoratori da remoto, provenienti da più parti d’Italia e d’Europa, che hanno scelto di venire in Sardegna», aggiunge. «Si tratta di un fenomeno già in atto da tempo che la pandemia, grazie allo smart working, ha contribuito a sviluppare», sottolinea Mario Mariani, fondatore di The Net Value, l’incubatore di imprese che da oltre 10 anni trasforma piccole start-up in aziende strutturate.

Il fenomeno

I giovani del southworking non scelgono di tornare solo per beneficiare di un costo della vita che a Cagliari è più basso, in media, del 20-30% rispetto a realtà come Milano o capitali estere. Sono ingegneri, avvocati, project manager, programmatori, grafici, che hanno studiato e sono andati a cercare lavoro fuori dall’Isola. Molti scoprono la città, altri rientrano perché possono lavorare da remoto e qui possono fare affidamento su strutture e servizi adeguati, uffici di coworking, spazi condivisi, affitti agevolati e, in qualche caso, asili nido. «Ci sono anche dipendenti pubblici», afferma Alice Soru. «All’open Campus c’è per esempio anche una dipendente di un’agenzia nazionale che per il 50 per cento del tempo lavora in smart working, ma anche un insegnante che lavora con la dad. Bene, nei giorni in cui non devono recarsi in sede, arrivano al coworking e usufruiscono del nido per i figli piccoli. Questo per dire che la platea dei lavoratori si sta allargando».

Il “merito" del Covid

È un “merito” della pandemia aver abbattuto il problema del luogo di lavoro. «Per le professioni digitali, che sia a cento metri o a cento chilometri non ha più senso. Ma questo era noto da tempo», sottolinea Mariani. «Ci sono sardi che potendo lavorare da remoto decidono di rientrare a casa per godersi gli affetti e i luoghi di origine senza però rinunciare all’attività occupazionale che continua con la stessa azienda. E ci sono poi aziende non sarde che a Cagliari trovano un ecosistema digitale di primo livello, sviluppatori software, esperti digitali, e decidono di mettere le basi in città. La presenza, poi, di un incubatore come il nostro è ulteriore garanzia di servizi», aggiunge.

Nel futuro

Qualcuno ritiene che il southworking sia un fenomeno momentaneo, legato all’emergenza coronavirus, qualcun altro invece è convinto che sia un anticipo del futuro immateriale e tecnologico. «Il fenomeno esiste ma va contestualizzato», spiega Sabrina Perra, docente di Sociologia dell’organizzazione al dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’università di Cagliari. «Bisogna andare a vedere chi sono i lavoratori di “rientro”, prevalentemente si tratta di persone inserite in gruppi professionali ad alta discrezionalità o in aziende che hanno capacità organizzative sofisticate. Certamente, oggi, lo smart working favorisce questa migrazione al contrario ma nel lungo periodo non so quanto inciderà».

RIPRODUZIONE RISERVATA