La cantina vende vino ai saldi 

È caccia alle scorte dei vini nell’outlet nella Cantina sociale dell’Ogliastra di Tortolì. La realtà produttiva è in mano al liquidatore nominato dal ministero dello Sviluppo economico per evitare il collasso aziendale. Da settimane è in corso una vera e propria liquidazione del prodotto custodito all’intero della struttura di via Baccasara. Ma intorno alla Cantina, dove nel corso dell’ultima annata viticola non è stato conferito neppure un grammo di uva, si sono accesi gli interessi dei colossi regionali del comparto vitivinicolo. Per ora i nomi restano top secret, ma i ben informati assicurano che siano in corso sondaggi concreti per rilevare l’impresa.

Outlet aperto

Vini a prezzo di costo o comunque in offerta. Prodotti di elevata qualità che il liquidatore, Pasquale Mereu, commercialista di Nuoro, ha messo sul mercato con un’iniziativa commerciale che ha richiamato file di clienti nell’edificio di Tortolì. Di recente il Ministero ha aperto un paracadute per salvare la storica attività dal fallimento. Con un decreto, firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti, è stato nominato il commissario liquidatore ad acta. Su richiesta dell’associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo, alla quale è iscritta la Cantina, l’Ufficio di gabinetto del Mise ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, un procedimento che preclude il fallimento.

Profondo rosso

La società cooperativa è stata ammessa ai benefici della procedura della liquidazione coatta amministrativa, procedura alternativa rispetto al fallimento che, da un lato, determina la liquidazione dei beni della coop per soddisfare i creditori e dall’altro si caratterizza per la finalità pubblicistica, poiché a essere tutelato, anche prima dell’interesse della classe creditoria, è l’interesse pubblico. L’immobile di via Baccasara è costituito da uno stabilimento di 2.570 metri quadri, dall’alloggio (inagibile) del custode, da un deposito automezzi, da locali riservati alla pesatura e dal terreno circostante che si sviluppa su una superficie di 11.512 metri quadri. ( )