La cantina Ogliastra non fallirà 

La Cantina sociale Ogliastra evita il fallimento. Il ministero dello Sviluppo economico apre un paracadute per salvare la storica attività dal fallimento. Con un decreto, firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti, è stato nominato un commissario liquidatore ad acta, Pasquale Mereu, 45 anni, commercialista di Nuoro.

Su richiesta dell’associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale è iscritta la società di via Baccasara, l’Ufficio di gabinetto del Ministero ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, un procedimento che preclude il fallimento. La sede della Cantina sociale è all’asta: dai 3,6 milioni di euro iniziali il valore è passato a 2,3 milioni.

La novità

«Attraverso la liquidazione coatta amministrativa, da svolgere sotto il coordinamento del ministero dello Sviluppo economico, si creano i presupposti per garantire gli interessi della Cantina sociale dell’Ogliastra nonché dei suoi creditori». La spiegazione sul provvedimento siglato dal ministro Giorgetti la offre Antonello Angioni (63), avvocato di Cagliari e consulente della Cantina sociale. La società cooperativa è stata ammessa ai benefici della procedura della liquidazione coatta amministrativa, procedura alternativa rispetto al fallimento che, da un lato, determina la liquidazione dei beni della coop per soddisfare i creditori e dall’altro si caratterizza per la finalità pubblicistica, poiché a essere tutelato, anche prima dell’interesse della classe creditoria, è l’interesse pubblico. Dall’ultima visura camerale e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre emerge un attivo patrimoniale di 3.443.380 euro, debiti per 3.593.306 e un patrimonio netto negativo di 469.939 euro.

Immobile all’asta