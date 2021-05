La cannabis per fermare il dolore 

«La cannabis terapeutica non è una droga». La precisazione arriva dall'anestesista Tomaso Cocco, responsabile del centro di terapia del dolore del Binaghi, che dal 2015 utilizza la cannabis in pazienti con dolore cronico. Non sarà la panacea di tutti i mali, ma ne combatte moltissimi: oggi tra il centro di Cagliari e quello di Isili, attivo dal 2018, sono ben 962 i pazienti che vengono seguiti da Cocco e dalla sua équipe. Solo nel 2019 sono state oltre settemila le prestazioni prescritte. «Il problema è che quando sentiamo la parola cannabis ci viene in testa lo spinello: questo è il pensiero più sbagliato. Dobbiamo educare le persone sul fatto che la marijuana non sia una droga, ma un fiore e Dio l’ha messo qui. Nell’avanti Cristo utilizzavano i semi di questa pianta per nutrirsi, avevano però notato che passava anche il dolore ed è per questo che veniva considerata una pianta sacra».

Le dimostrazioni

Dati scientifici assodati, infatti, ne dimostrano gli effetti positivi terapeutici che nulla hanno a che fare con lo spinello. La cannabis come terapia viene data in olio, compresse o vaporizzata, che permette di bruciare la sostanza a temperature molto più basse del fumo della sigaretta, consentendo di inalare principi positivi e sani. «La cannabis può aiutare a combattere il dolore: chi, come me, ha la responsabilità di trattare i pazienti ha il dovere di prendere in considerazione questa sostanza».

I diversi tipi

I dolori sono di diverso tipo e i cannabinoidi riducono il dolore e la rigidità, limitano le citochine infiammatorie e agiscono anche in maniera periferica.«Le principali patologie che interessano la cannabis sono la spasticità in pazienti affetti da sclerosi multipla, il dolore cronico neurogeno classico quello del paziente fibromialgico, l’epilessia, ma effetti positivi che si riscontrano anche nelle terapie antinfiammatorie e noi la utilizziamo con buoni risultati anche per contrastare nausea e vomito indotti da chemioterapici e radioterapici». E allora perché ancora oggi ci sono tanti pregiudizi su una pianta che contiene principi capaci di combattere il dolore, le infiammazioni e una serie di gravi problemi di salute? «È un fatto culturale, anche la religione non ci aiuta. Si tende a pensare che sia un principio solo per uso auto distruggente, ma non è così».

Le decisioni

Il piano terapeutico predisposto dal centro viene presentato dal paziente al medico di famiglia ed è lui che gli prescrive il trattamento attraverso la ricetta rosa.«Sono stato il primo e forse sono l’unico che somministra la cannabis a uso terapeutico, infatti, il nostro è l’unico centro legittimato a farlo in Sardegna. Non solo l’Isola è stata una delle prime regioni italiane a renderla a mutuabile. Nel resto della Penisola ogni regione va un po’ per conto suo e c’è per questo un andamento a macchia di leopardo. Qui è mutuabile dal 2017, in Sicilia, solo dallo scorso anno». Eppure, nonostante la richiesta sia tanta, è difficile reperirla e questo può comportante una mancanza di continuità nella terapia.«È difficile da trovare perché non viene coltivata in Italia, ma in Europa. Quella che utilizzo viene coltivata nelle serre: non può essere coltivata in un terreno agricolo perché la radice assorbe anche le sostanze nocive».

La maggior parte di quella utilizzata in Italia arriva dunque dall’Olanda, una minima parte viene prodotta dall’Istituto farmaceutico di Firenze. «In Olanda le temperature sono basse, la serra viene portata a circa 22 gradi. In Sardegna sarebbe più semplice coltivarla, ma sarebbe anche una ricchezza per il mondo agricolo».

RIPRODUZIONE RISERVATAs