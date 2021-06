«La candidatura non era pianificata  ma vinceremo» 

«Restituiremo a Serramanna il ruolo che le spetta nel territorio». Gigi Piano, ex consigliere e assessore comunale e provinciale, con una parentesi in Consiglio regionale interrotta dal ricorso vinto dalla compagna di partito Rossella Pinna, è pronto alla sfida delle urne. In vista delle Amministrative anticipate a ottobre per la caduta del sindaco dem Sergio Murgia, il Pd (di cui è segretario provinciale) lo ha indicato come candidato alla fascia tricolore. «Ne sono onorato».

Qualcuno tra i dem era contrario?

«Chi ha votato era favorevole».

Sarà una lista civica?

«Civica col sostegno del Pd e senza simboli di partito. Sarà una lista del noi, non dell’io».

Chi è il regista della caduta di Murgia?

«Chi ha il compito di guidare un gruppo dovrebbe interrogarsi sulle sue responsabilità per il mancato coinvolgimento dei consiglieri. Da soli non si governa».

Sapeva delle dimissioni di massa in Consiglio?

«Sapevo che c’era malumore, non che ci sarebbe stata questa accelerazione».

Murgia sta costruendo una lista?

«È quel che si dice, ma non ho un riscontro diretto».

Non vi parlate?

«Ultimamente no».

Quante liste in corsa?

«Difficile dirlo, la situazione è in evoluzione. Forse tre o quattro».

Oltre alla sua e a quella di Gabriele Littera?

«Se quel che si dice è vero, la terza potrebbe essere dell’ex sindaco».

Carlo Pahler è con voi?

«No e non so cosa abbia in mente».

Littera dice che lei non è di sinistra.

«Alle Comunali concentrarsi sui colori politici non è utile, lo è di più costruire programmi concreti e attuabili».

Da sindaco cosa farebbe del contenzioso col Cisa?

«Riavvierei il dialogo, pagherei quanto dovuto e lavorerei alla riapertura immediata dell'ecocentro».

Il gestore del servizio idrico cambierà?

«La gestione resterà in capo al Comune».

Serramanna ha perso il suo peso?

«Purtroppo sì, il nostro obiettivo è riattivare il dialogo col territorio, i consorzi, gli enti».

I settori dai quali ripartire.

«L’urbanistica, il centro storico deve essere valorizzato anche per rilanciare il commercio. L'allevamento con azioni di ammodernamento delle pratiche agricole. La macchina amministrativa: dialogheremo col personale per individuare i problemi e risolverli».

È stato assessore provinciale. Eravate inutili?

«No, gli enti intermedi sono utili se dotati di competenze, personale e risorse».

A una piccola Provincia servono due capoluoghi?

«Istintivamente direi di no».

La consigliera Pinna vorrebbe un ente policentrico.

«Sono d’accordo sul fatto che i servizi debbano essere diffusi nel territorio considerando a maggior ragione le aree meno popolate come la Marmilla».

Se avesse vinto il ricorso per il Consiglio regionale si sarebbe candidato alle Comunali?

«Non avevo programmato di candidarmi a sindaco».

A ottobre chi vincerà?

«Noi».

